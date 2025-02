La Diputación de Álava abrirá dos «recursos de preemancipación» para paliar la saturación de sus centros de menores

La Diputación de Álava pretende abrir este mismo año dos nuevos «recursos de preemancipación» para hacer frente a la saturación de los centros dedicados a ... la atención de menores a nivel foral. Así lo han confirmado este lunes responsables del Ejecutivo provincial después de que el Ayuntamiento de Vitoria admitiese esta mañana «dificultades» a la hora de derivar casos a la institución foral.

A primera hora, la portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, había explicado que centros de menores como los de Ibaia, Paula Montal, Sendoa, Hazibide, Hazten, Fuente de la Salud o Txalaparta «se encuentran al 100%» de ocupación. La edil ha citado datos trasladados por parte del Departamento de Políticas Sociales a sus compañeros de partido en las Juntas Generales de Álava. «Incluso en algunos casos nos han dicho que hay una sobreocupación de plazas, es decir, que están atendiendo a más menores de los que disponen como plazas», ha señalado.

«En el año 2023 se hicieron 19 acogidas y en 2024 sólo se hicieron diez. Es decir, se vieron reducidas a la mitad», ha apuntado Vitero, que ha preguntado si estos problemas están generando algún impacto. A ello, Lucho Royero ha replicado que sí se están produciendo «dificultades a la hora del traslado y la derivación de casos al ente foral». Pese a ello, ha matizado que al Ayuntamiento de Vitoria eso «no le está generando una incidencia propiamente dicha». «No nos ha estado condicionando ni nos ha llevado a implementar recursos nuevos debido a esas dificultades», ha concretado Royero.

La Diputación alavesa también apunta en la misma dirección. Portavoces del Departamento de Políticas Sociales reconocen el «alto nivel de ocupación» de los centros de acogida, aunque indican que «todos los casos de menores en situación de desprotección grave, que es la competencia foral, están atendidos y bajo el radar de la Diputación».

El primer centro, «en marzo»

Estos mismos medios añaden que «este año se van a abrir dos recursos nuevos con los que desahogar los centros de acogida». Los dos serán «recursos de preemancipación»; esto es, centros intermedios entre los hogares de la Diputación y los pisos en los que los menores empiezan a hacer vida independiente para ser autónomos. Estos servicios de «preemancipación» suelen estar orientados a adolescentes mayores de 14 años. De los dos nuevos recursos el primero abrirá «en marzo».

A pesar de ello, el Consistorio vitoriano ha trasladado esas «dificultades» a la Diputación. Desde Bildu, la portavoz de la coalición abertzale ha señalado que los procesos para acoger de urgencia a menores se han reducido «porque no hay plazas disponibles». «Y cuando hemos preguntado por los tiempos de derivación cuando se generan estas situaciones de alta desprotección -que son los que acaban en manos de la Diputación- no nos quieren dar los datos porque sabemos que ha habido situaciones en las que se ha retrasado durante muchísimo tiempo. Y estando en situaciones de alta desprotección desde aquí, desde el Ayuntamiento, han tenido que poner todas las herramientas posibles para intentar cubrir esos casos aún no siendo la competencia», ha denunciado Vitero.