La Diócesis de Vitoria abrirá el curso con el presidente de la Conferencia Episcopal Española Luis Argüello, junto con las teólogas Estela Aldave y María José Tuñón, ofrecerán tres ponencias en septiembre para hablar de la «esperanza cristiana y la renovación eclesial de cara al futuro»

Nuria Nuño Domingo, 24 de agosto 2025, 09:57 Comenta Compartir

Con septiembre a la vuelta de la esquina, la Iglesia alavesa prepara el inicio del nuevo curso, «que se prevé intenso y con muchas novedades», avanza. Como anticipo, la Diócesis de Vitoria ha organizado sus 'Jornadas Pastorales de Inicio de Curso' que le servirán de guía para los meses venideros. Las de esta edición se celebrarán los días 16, 17 y 18 de septiembre (19.00 horas), en el Aula San Pablo, junto a la Catedral nueva, bajo el título 'Claves de Esperanza para la renovación eclesial'. Las tres ponencias estarán enmarcadas en el Jubileo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco e impulsado por el Papa León XIV.

Para dar comienzo a la nueva temporada, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha invitado a tres personalidades eclesiales de «primer nivel», destaca la Diócesis. El primero de ellos es Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, quien por primera vez recalará en la capital alavesa en calidad de primer responsable de la Iglesia en el país.

Junto a él, protagonizarán también este inicio oficial de curso la profesora, teóloga y doctora en Teología Bíblica por la Universidad de Deusto, Estela Aldave, y María José Tuñón, responsable de las comunidades de Vida Consagrada en España. Ambas religiosas pondrán el acento femenino en esta cita abierta al público hasta que se complete el aforo del recinto.

De esta manera, cada uno de ellos tomarán la palabra para hablar de la «esperanza cristiana» en varias claves –teológica, sinodal y bíblica–, así como de la «renovación eclesial» que se está viviendo no solo en Vitoria, sino también en el conjunto del país y en gran parte de Europa de cara al futuro, subraya la Diócesis.