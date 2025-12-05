El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Un herido en una colisión múltiple entre un camión y tres turismos en la A-1 en Vitoria
Oficina móvil de Kutxabank en un autobús. Jesús Andrade

Diez municipios alaveses tendrán por fin cajero automático en un plazo de dos años

El territorio se queda con solo seis ayuntamientos sin este servicio, aunque contarán con oficinas móviles

B. Mallo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:09

Vecinos de una decena de municipios alaveses que en estos momentos no cuentan con un cajero automático en sus municipios de residencia podrán disfrutar de ... este servicio en un máximo de dos años. El Gobierno vasco acaba de adjudicar a Kutxabank el contrato para la instalación y mantenimiento de estos terminales que amplía los puntos de acceso a estos servicios dentro del territorio. Así, cuando todos estos dispositivos estén en funcionamiento, solo seis ayuntamientos de la provincia carecerán de cajeros. Aunque eso no quiere decir que se encuentren financieramente aislados, pues todos ellos recibirán semanalmente la visita de una oficina rodante montada en un autobús una vez que la entidad con mayor implantación en Álava rediseñe todas las rutas de esta central móvil.

