Diez municipios alaveses tendrán por fin cajero automático en un plazo de dos años
El territorio se queda con solo seis ayuntamientos sin este servicio, aunque contarán con oficinas móviles
B. Mallo
Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:09
Vecinos de una decena de municipios alaveses que en estos momentos no cuentan con un cajero automático en sus municipios de residencia podrán disfrutar de ... este servicio en un máximo de dos años. El Gobierno vasco acaba de adjudicar a Kutxabank el contrato para la instalación y mantenimiento de estos terminales que amplía los puntos de acceso a estos servicios dentro del territorio. Así, cuando todos estos dispositivos estén en funcionamiento, solo seis ayuntamientos de la provincia carecerán de cajeros. Aunque eso no quiere decir que se encuentren financieramente aislados, pues todos ellos recibirán semanalmente la visita de una oficina rodante montada en un autobús una vez que la entidad con mayor implantación en Álava rediseñe todas las rutas de esta central móvil.
Añana, Arratzua-Ubarrundia, Barrundia, Elburgo, Iruraiz-Gauna, Kuartango, Lantarón, Peñacerrada, Samaniego y Zambrana serán los municipios que pasarán a contar con un punto fijo de operaciones que gestionará Kutxabank. Hasta ahora, el servicio en estas localidades se prestaba a través de un ofibús. Y en Kuartango, ni eso, ya que es uno de los cuatro consistorios a los que no llega la oficina móvil.
7.565 vecinos de Álava no tienen ahora mismo un dispositivo electrónico bancario, cifra que se rebajará a 1.214
A la lista se une también Zigoitia, aunque en este caso ya había instalado un dispositivo dentro de su término municipal. Se trata del que se encuentra ubicado en el centro comercial Gorbeia, mientras que el futuro terminal estará situado en una de las poblaciones que componen este ayuntamiento.
Un servicio básico
Tal y como desveló EL CORREO el pasado mes de febrero, 7.565 alaveses no disfrutan en estos momentos en sus municipios de cajero alguno. Un registro que quedará reducido hasta los 1.214 cuando en dos años se implanten los nuevos dispositivos. Los vecinos de Armiñón (247), Kripan (178), Leza (210), Lagrán (170), Moreda de Álava (215) y Zalduondo (194) serán ya los únicos en no disponer de dispositivos automáticos en sus entornos. En el caso de los tres primeros ya cuentan con la presencia del ofibús de esta entidad financiera, que extenderá el servicio también a los otros tres.
Este contrato adjudicado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca supone un paso adelante en el programa Berosi, que pretende reforzar los servicios y la calidad de vida en el medio rural, evitando la exclusión financiera. «La implantación de estos cajeros ofrecerá a los ciudadanos de estos municipios un servicio básico del que hasta ahora carecían», subraya la consejera Amaia Barredo.
