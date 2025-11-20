¿Qué dicen tu ropa y tu perfume de ti? La perfumista Sandra Iruela y la experta en imagen Anitta Ruiz cuentan las claves de la comunicación no verbal mañana en el evento Summit Gasteiz

Ania Ibañez Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:08

¿Qué color deberías vestir en una entrevista de trabajo? ¿Y el perfume? A la hora de comunicar, todo cuenta. Desde el color de las prendas que llevamos puestas hasta las notas del perfume que hemos escogido. Cada detalle suma y puede ser crucial a la hora de conseguir un ascenso, un contrato o para cerrar un acuerdo. Para desvelar todos estos secretos, Virginia Vargas ha organizado el primer evento de lenguaje no verbal en Vitoria, que este viernes ofrecerá ponencias de distintos expertos y mesas redondas de 9.00 a 14.00 en el Palacio Europa.

Póngase en que quiere demostrar autoridad y seguridad en el trabajo. ¿Qué debería vestir? «Líneas rectas», expresa Anitta Ruiz, experta en comunicación e imagen. «La horizontalidad, por ejemplo, un traje con hombreras muy marcadas que ocupan espacio, da esa sensación de poder», añade Ruiz. También los colores sobrios, como el negro, un granate o un verde botella «muy profundo». Los tejidos también tienen su peso, y en esta situación habría que acercarse a texturas que «se perciben como lujosas». «Un traje de paño», por ejemplo. ¿A evitar? «La sinuosidad». Las líneas onduladas «generan movimiento y muchas veces no transmiten firmeza o autoridad», zanja la experta.

El perfume es otra manera de comunicarse sin decir palabra. No hablan tanto las notas olfativas como la cantidad. «No hay que bañarse en colonia, porque quizá es demasiado», apunta Sandra Iruela, perfumista y experta en marketing sensorial, que ha colaborado con grandes firmas como Dior, Shiseido o Ikea. Si se busca un perfume en concreto debería ser «fresco y ligero, con poca personalidad y que huela a limpio», puntualiza Iruela. Notas más cítricas que dan sensación de «frescura» o notas marinas que «transmiten calma», al igual que la mandarina.

En el caso de querer cerrar un acuerdo o ante una entrevista de trabajo, Anitta Ruiz apuesta por el azul. «No es tan agresivo como el negro», puntualiza sobre el color, abarcándolo desde el celesta al marino. «Transmite mucha serenidad, no agrede y no genera rechazo». Pero transmitir con la ropa no es sencillo, porque en esta misma situación se podría utilizar un rojo y conseguir los mismos objetivos, porque se transmite «seguridad». «Se ve a una persona a quien no le importa que le vean, que está segura en lo que se pone y con ser el centro de atención», añade sobre este potente color. Perfumarse en estas situaciones también puede «transmitir seguridad», apunta la perfumista. «Te hace sentir bien, porque te vas a reconocer a ti mismo en ese momento y eso produce confort».

Marca de identidad

Aun así, lo más importante a la hora de vestir es «no disfrazarse», puntualiza Anitta Ruiz. «Tenemos que adaptarnos a lo que se requiere de nosotros, pero tenemos que estar cómodos con nuestra ropa y sentirnos identificados». Es por eso que la experta aconseja «ensayar en casa», probarte distintas prendas en ratos libres y ver «si nos sentimos bien así vestidos, si transmitimos lo que queremos y si es adecuado para la actividad que queremos hacer». Los perfumes también son una marca de identidad. «Es algo que forma parte de tus gustos, personalidad y estilo», puntualiza Sandra Iruela. «Tener un olor que nos identifica es muy importante».

Esto se debe a que el sistema límbico, encargado de generar emociones, está ligado al olfato. «Es el único sentido que no tiene filtro y ahí está su poder, porque es puramente emocional», expresa Iruela. Es por eso que la perfumista aconseja «probarse los perfumes en la piel antes de comprarlos». «No todos reaccionan igual, entra en juego el PH de la piel». Una vez escogido un perfume, hay que aplicarlo en los puntos de pulsación como «detrás de las orejas, las rodillas y las muñecas» y dejar que se evapore para obtener el mayor potencial.

