Detenido en Vitoria por intentar besar a un hombre y darle un puñetazo ante su negativa No era la primera vez que el agresor tenía esta conducta hacia la víctima

Viernes, 10 de octubre 2025

Agentes de Policía Local detuvieron en la tarde de este juenes a un hombre de 48 años como presunto autor de agresión sexual, lesiones y amenazas graves. Los hechos sucedieron poco antes de las 15:00 horas cuando una llamada al 092 alertaba de que había un varón muy alterado en un establecimiento hostelero del barrio de Judimendi.

Una patrulla se dirigió rápidamente al lugar entrevistándose con el hombre que manifestó haber sido víctima de agresión sexual por parte de otro que había intentado besarle. Al parecer no era la primera vez que el agresor tenía esta conducta hacia la víctima. En esta ocasión, ante la negativa, le agarró del cuello, le asestó un puñetazo en el pecho, le insultó y le amenazó de muerte.

Testigos de los hechos corroboraron lo relatado por la víctima e indicaron a los agentes que el agresor se había introducido en una lonja cercana. Los policías lo localizaron y, tras recoger sus manifestaciones, procedieron a su detención.