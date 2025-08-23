Detenido tras «esgrimir un machete» ante vecinos de la localidad alavesa de Espejo Algunas personas lograron retener al hombre y quitarle el arma blanca hasta la llegada de la Ertzaintza

Nuria Nuño Sábado, 23 de agosto 2025, 13:32 | Actualizado 13:43h.

Susto en la localidad alavesa de Espejo, que estos días está inmersa en sus fiestas. En la madrugada del jueves al viernes un hombre «esgrimió un machete» ante algunos vecinos del pueblo en las inmediaciones del frontón, ha confirmado a EL CORREO el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos ocurrieron al filo de las 5.40 horas en esta población donde residen unos 300 habitantes y que pertenece al municipio alavés de Valdegovía. Este varón, que al parecer se encontraba «bajo los efectos de algún tipo de droga», comenzó a proferir «amenazas», con el arma blanca en ristre, contra las personas que a esa hora estaban en la calle disfrutando de una medrugada festiva. La colaboración ciudadana fue fundamental para que, en un momento dado, un grupo de vecinos pudiera quitarle el machete de las manos y retenerle hasta la llegada de la Ertzaintza.

Los agentes procedieron a identificar al hombre que acabó detenido. Está acusado de un delito de desobediencia grave y resistencia a la autoridad. Además, «se le investiga también por amenazas con arma blanca» a vecinos de la localidad.