El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista aérea de la localidad alavesa de Espejo. Araba.eus

Detenido tras «esgrimir un machete» ante vecinos de la localidad alavesa de Espejo

Algunas personas lograron retener al hombre y quitarle el arma blanca hasta la llegada de la Ertzaintza

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:32

Susto en la localidad alavesa de Espejo, que estos días está inmersa en sus fiestas. En la madrugada del jueves al viernes un hombre «esgrimió un machete» ante algunos vecinos del pueblo en las inmediaciones del frontón, ha confirmado a EL CORREO el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos ocurrieron al filo de las 5.40 horas en esta población donde residen unos 300 habitantes y que pertenece al municipio alavés de Valdegovía. Este varón, que al parecer se encontraba «bajo los efectos de algún tipo de droga», comenzó a proferir «amenazas», con el arma blanca en ristre, contra las personas que a esa hora estaban en la calle disfrutando de una medrugada festiva. La colaboración ciudadana fue fundamental para que, en un momento dado, un grupo de vecinos pudiera quitarle el machete de las manos y retenerle hasta la llegada de la Ertzaintza.

Los agentes procedieron a identificar al hombre que acabó detenido. Está acusado de un delito de desobediencia grave y resistencia a la autoridad. Además, «se le investiga también por amenazas con arma blanca» a vecinos de la localidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan voluntarios para luchar contra la pobreza en Vitoria
  2. 2

    El Gobierno vasco inicia el traslado de parte de los malienses que viven en las calles de Vitoria
  3. 3

    Vitoria alerta de que los jóvenes «arriesgan su salud» al hacer deporte con las redes sociales
  4. 4

    El alavés asesinado en Cali sorprendió a sus agresores al entrar en su casa
  5. 5

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  6. 6

    El alavés asesinado en Cali sorprendió a sus agresores al entrar en su casa
  7. 7

    Vitoria alerta de que los jóvenes «arriesgan su salud» al hacer deporte con las redes sociales
  8. 8 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias en varios lotes de una conocida crema facial en España
  9. 9 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias en varios lotes de una conocida crema facial en España
  10. 10 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenido tras «esgrimir un machete» ante vecinos de la localidad alavesa de Espejo

Detenido tras «esgrimir un machete» ante vecinos de la localidad alavesa de Espejo