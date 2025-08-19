Álava no se cansa de las fiestas

Ania Ibañez Martes, 19 de agosto 2025, 00:51 Comenta Compartir

Álava sigue desbordada de alegría con sus fiestas populares. Aunque algunas ya han acabado, como las de Amurrio o Nanclares, hay otras que tomarán su relevo para seguir llevando el jolgorio a cada rincón del territorio. Okondo se anudó el pañuelo el domingo, aunque tendrá unos días de descanso para retomar las actividades el viernes. Oion y Espejo darán mañana el pistoletazo de salida y Lagrán, el jueves.

Okondo 17 al 25 de agosto Bingo, karaoke y campeonato de furbito

Aunque el domingo Okondo ya celebraba las fiestas, no será hasta el viernes que volverán los festejos con el campeonato de bolos (11.30 horas) y de futbito (16.30) en el que podrán participar niños hasta 14 años. Por la tarde los vecinos podrán disfrutar de la kalejira (19.00) desde las piscinas hasta la plaza de mano de las cuadrillas, que harán su presentación en sociedad una hora más tarde. Para cerrar esta jornada festiva se celebrará un bingo y un karaoke a las 21.00 horas. Las fiestas de San Bartolomé llegan cargadas de eventos como el concurso de paellas del sábado (11.00) o una costillada el domingo a las 21.30 horas. El acto final será el concurso de disfraces el lunes 25 a las diez de la noche.

Oion 20 al 25 de agosto La bajada del Katxi llega con degustaciones gastronómicas

Con su emblemático traje verde y rojo, el popular Katxi dará inicio con su bajada a las fiestas de Oion mañana a las 20.00 horas. El chupinazo dará paso a un recorrido por los chamizos y más tarde, a las 22.30 horas, se podrá correr frente al toro de fuego y bailar con la verbena Kresala (0.30). Oion seguirá de fiesta hasta el 25 de agosto, con una programación cargada de actos y de numerosas degustaciones gastronómicas. La de 'choricillo' será el jueves (13.00); la de lomo con pimientos, el siguiente día (20.00); la del pintxo de 'matrimonios' está programada el sábado (20.00) y, entre otras, la de champiñones el domingo (20.00).

Espejo 20 al 22 de agosto Tributo a los Rolling Stones mientras se come tortilla

Aunque haya menos días para disfrutar de las festividades en Espejo (Valdegovía), tanto el jueves como el viernes vienen cargados de eventos. Se dará continuidad al campeonato de frontenis y ping-pong que arranca mañana, pudiendo degustar también los platos que participen en el concurso de tortillas (19.30) durante un pintxopote a las 20.15 horas. Rayo Stoned amenizará la comilona con su tributo a los Rolling Stones y darán paso a DJ Bayo a las 21.30. Por último, los más atrevidos podrán participar en el concurso de disfraces (23.00). El viernes habrá una yincana para todos los públicos (12.00) y se podrá disfrutar de la exhibición de la escuela de equitación Gaubea Ecuestre (19.00). Para cerrar la agenda, los vecinos tendrán una cena popular a las 22.00 y unos bailables a cargo de Eztitan Taldea (0.30) y DJ Reibax (4.30).

Lagrán 21 al 24 de agosto Al ritmo de Skabidean y Txapelpunk

La apertura de las txosnas dará inicio el jueves a mediodía a las fiestas populares de Lagrán, en las que se ofrecerá un pintxopote a las 19.30, seguido de un karaoke (22.30) y música de la mano de DJ Txosna (0.00). El viernes los más pequeños podrán disfrutar de un taller de dibujo infantil (12.00) y de la carrera de bicis (18.00). Más tarde, a las 19.30, tendrá lugar la «bajada de escaleras con disfraz» al son de la Orquesta Elektrotuna. El sábado será un día cargado de música con el concierto de Dúo Estallido (13.00), Skabidean (0.30) y Txapelpunk (2.30). El domingo se cerrarán los festejos con txoripanes a un euro a las 12.45, entre otros actos.

Llodio 23 de agosto Concurso gastronómico y los bólidos más clásicos

Los 'Sanroques' de Llodio vuelven tras un pequeño descanso el sábado, cuando se podrá disfrutar de la comida del 46 Concurso Gastronómico de la mano de la cuadrilla Rakataplá a partir de las 8.00 horas. A la tarde, a las 16.00 horas, se podrán ver los mejores vehículos clásicos y deportivos en la calle Zumalakarregi, acabando la jornada con el teatro itinerante 'Finito-Infinito' de la compañía Trotamundo en la plaza de Lamuza.