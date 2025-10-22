El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido un ladrón reincidente por un robo con fuerza en una residencia de Vitoria

El autor, de 21 años, también había sido arrestado el lunes por un acto delictivo similar en Peñacerrada

I. M.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:20

La Ertzaintza detuvo la pasada madrugada en Vitoria a un joven de 21 años como presunto autor de un robo con fuerza registrado en una residencia de la capital alavesa. Se trata de un viejo conocido del cuerpo policial autonómico, que ya le arrestó el lunes por su implicación en un acto delictivo similar en Peñacerrada.

Su último fechoría tuvo lugar alrededor de las cuatro de la madrugada de este miércoles, cuando Ertzaintza fue alertada de un posible robo en una residencia de Vitoria, a cuyas dependencias el presunto ladrón habría accedido forzando una de sus puertas y sustrayendo, al menos, un teléfono móvil. Los agentes realizaron una inspección por la zona, localizando en las proximidades a un individuo que podría estar implicado en el suceso, siendo éste por la patrulla.

En la identificación del sospechoso la Ertzaintza comprobó que el joven tenía antecedentes policiales. Se da la circunstancia de que había sido arrestado este mismo lunes, también por la Ertzaintza, por su participación en robo similar perpetrado en Peñacerrada.

Tras realizar las indagaciones pertinentes y confirmar su participación en los hechos, el varón fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza y acto seguido fue trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias oportunas el arrestado será presentado ante la Autoridad Judicial.

