Pillan 'in fraganti' a tres hombres cuando robaban en una vivienda y un bar de Peñacerrada El propietario de la vivienda les ha sorprendido en el interior de su domicilio y ha llegado a forcejear con uno de ellos

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:20

Agentes de la Ertzaintza han detenido durante la madrugada de este lunes a tres hombres, uno de ellos de 47 años y los otros dos de 21, como presuntos autores de sendos delitos de robo con fuerza en una vivienda de Peñacerrada, cuyo propietario los ha sorprendido 'in fraganti', y en un bar de este mismo municipio de Álava, informa el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos han ocurrido poco antes de las dos de esta madrugada, cuando ha sido requerida presencia policial en un domicilio de Peñacerrada porque, según se indicaba en el aviso, el propietario de la vivienda había sorprendido instantes antes a unos individuos «intentando robar» en su interior. El denunciante ha llegado a mantener un «forcejeo» con uno de los asaltantes; tras el cual, el delincuente habría salido «huyendo» del lugar, al parecer, en compañía de otros dos cómplices.

Los agentes desplazados al punto indicado han procedido a realizar una inspección por la zona. Han establecido un dispositivo de vigilancia y, una hora después, han detectado la presencia de unos hombres, que «respondían a las características de los sospechosos», a los que han visto saliendo «precipitadamente» del recinto de un bar. Los tres han sido interceptados. Los ertzainas han podido comprobar que habían perpetrado un robo en el interior del establecimiento: han hallado en su poder, así como dentro de un turismo que tenían estacionado en las proximidades, «dinero y mercancía» que habían sustraído allí.

Ante este escenario, y tras realizar las comprobaciones necesaria, los tres identificados han sido detenidos por su «implicación en ambos actos delictivos». Acto seguido, los arrestados han sido trasladados a dependencias policiales con el fin de llevar a cabo las pertinentes diligencias, para una vez finalizadas ser presentados ante la autoridad judicial.