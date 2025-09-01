Detenido un hombre de 41 años por portar «multitud de sustancias sospechosas» en Vitoria

E. P. Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:04 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde de este pasado domingo a un varón de 41 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras traficar en la calle de la capital alavesa y portar en su riñonera «multitud de sustancias sospechosas» pendientes de posterior valoración.

La Guardia Urbana ha trasladado en un comunicado que los hechos sucedieron sobre las 17:00 horas, cuando una patrulla no uniformada que se encontraba realizando labores de seguridad ciudadana se percató de que en un bar con la persiana medio bajada del barrio de Arana había en su interior una «rara actividad».

Según ha revelado, momentos después, salió del bar un varón, al que reconocieron de otras actuaciones anteriores relacionadas con el mismo tipo de delito, por lo que procedieron a seguirle.

El varón se movía con un patinete y llegó hasta la Plaza de la Constitución, donde los agentes pudieron ver cómo quedaba con otro varón y se pasaban, de mano a mano, alguna cosa que no pudieron identificar por la distancia en la que se encontraban.

Los agentes decidieron intervenir, tras solicitar apoyo a la Central de Operaciones, encontrando en los bolsillos y riñonera del varón una «multitud de sustancias sospechosas que le fueron incautadas para su posterior análisis». Por todo lo portado, la patrulla procedió a la detención del hombre.

