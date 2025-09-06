El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Operativo nocturno de la Ertzaintza en Vitoria ajeno a la información.

Un detenido por una agresión sexual a una joven en el parque de Arriaga en Vitoria

La Ertzaintza investiga el ataque ocurrido durante la pasada noche

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:31

Un varón ha sido detenido por una presunta agresión sexual a una joven ocurrida esta pasada noche en Vitoria. Los hechos han tenido lugar ... en el parque de Arriaga, situado en el barrio de Lakua-Arriaga, en la zona norte de la ciudad, según confirman a este periódico portavoces del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Por el momento no han ofrecido más detalles sobre este nuevo ataque ni sobre la persona arrestada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Fray Mitxel, párroco de Los Ángeles de Vitoria durante medio siglo
  2. 2 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Volotea operará los miércoles en Foronda a partir de abril
  4. 4

    Ayuntamiento y Diputación chocan por el proceso para limitar los alquileres en Vitoria
  5. 5 «Cuando un comercio ya ha funcionado, da más confianza»
  6. 6

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  7. 7

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  8. 8

    La gran noche de Uri Geller
  9. 9 Bizkaia vive un fin de semana loco: de 36 grados y riesgo de incendios a sacar el paraguas en unas horas
  10. 10

    Denuncian «la precariedad» en el servicio de atención a domicilio de Álava tras la muerte de un trabajador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un detenido por una agresión sexual a una joven en el parque de Arriaga en Vitoria

Un detenido por una agresión sexual a una joven en el parque de Arriaga en Vitoria