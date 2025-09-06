Un detenido por una agresión sexual a una joven en el parque de Arriaga en Vitoria

Un varón ha sido detenido por una presunta agresión sexual a una joven ocurrida esta pasada noche en Vitoria. Los hechos han tenido lugar ... en el parque de Arriaga, situado en el barrio de Lakua-Arriaga, en la zona norte de la ciudad, según confirman a este periódico portavoces del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Por el momento no han ofrecido más detalles sobre este nuevo ataque ni sobre la persona arrestada.

Uno de los últimos episodios de este tipo que se investigan en la capital alavesa fue el pasado julio, en la madrugada del día de Santiago, cuando un joven de 21 años violó supuestamente a una adolescente «a punta de navaja». El caso está en manos del Juzgado de la Violencia Sobre la Mujer y se da la circunstancia de que el sospechoso fue detenido por ser uno de los cabecillas en Vitoria de la banda juvenil Trinitarios.

Por otra parte, durante las pasadas fiestas de La Blanca se denunciaron dos agresiones sexuales de «alta intensidad» contra mujeres y personas LGTBI por parte del Movimiento Feminista en la capital alavesa. Además, la Policía Local y la Ertzaintza registraron otras 4 denuncias por agresiones y actitudes machistas. Según las últimas estadísticas oficiales, Euskadi registra 377 agresiones sexuales en el primer semestre de 2025. En Álava se incrementan un 15% este tipo de delitos con seis casos denunciados más para un total de 47.

Varios asaltos en la zona

El parque vitoriano de Arriaga ha registrado varios asaltos en los últimos meses, tal y como recuerdan desde el vecindario. Por ejemplo, la Policía vasca arrestó a dos hombres por acuchillar a un joven para robarle en este mismo parque el pasado mes de abril.

Desde la asociación de vecinos del barrio reiteran que llevan años reclamando una mayor iluminación en la zona y que los residentes tienen «miedo» de cruzar por este parque, por lo que optan por bordearlo. Añaden que la huelga de jardineros ha provocado que haya una mayor falta de visibilidad por el crecimiento desmedido de la vegetación.

