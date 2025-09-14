El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes de la Ertzaintza en una actuación ajena a la información en Vitoria.

Una mujer acaba hospitalizada tras ser agredida con una muleta en las fiestas de Sansomendi en Vitoria

El arrestado por la paliza no tenía ningún vínculo con la víctima

Saioa Echeazarra

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:54

El barrio de Sansomendi, en Vitoria, se ha visto sobresaltado por un incidente ocurrido en plenas fiestas de este vecindario. Un hombre ha sido ... detenido por una grave agresión a una mujer durante esta pasada madrugada. La víctima, que acabó ensangrentada fruto de la paliza, tuvo que ser evacuada en ambulancia al hospital Txagorritxu por los fuertes golpes sufridos. Los hechos ocurrieron hacia las 2.40 horas de la mañana de este domingo, cuando el arrestado, que no tenía ninguna relación con esta mujer, la golpeó con fuerza empleando una muleta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Qué coches pueden circular por el Casco Viejo de Vitoria desde mañana? Estas son las respuestas a todas las dudas
  2. 2

    El PNV exige al PSOE que «rectifique» y «paralice» el «macrocentro» de refugiados de Vitoria
  3. 3

    Refuerzan la vigilancia policial en seis barrios de Vitoria por el repunte de los asaltos a mayores
  4. 4 Tres personas heridas tras un atropello en un paso de cebra en el barrio de Judimendi en Vitoria
  5. 5

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  6. 6

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  7. 7

    ¿Qué coches pueden circular por el Casco Viejo de Vitoria desde mañana? Estas son las respuestas a todas las dudas
  8. 8

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  9. 9

    El PNV exige al PSOE que «rectifique» y «paralice» el «macrocentro» de refugiados de Vitoria
  10. 10

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una mujer acaba hospitalizada tras ser agredida con una muleta en las fiestas de Sansomendi en Vitoria

Una mujer acaba hospitalizada tras ser agredida con una muleta en las fiestas de Sansomendi en Vitoria