Una mujer acaba hospitalizada tras ser agredida con una muleta en las fiestas de Sansomendi en Vitoria

El barrio de Sansomendi, en Vitoria, se ha visto sobresaltado por un incidente ocurrido en plenas fiestas de este vecindario. Un hombre ha sido ... detenido por una grave agresión a una mujer durante esta pasada madrugada. La víctima, que acabó ensangrentada fruto de la paliza, tuvo que ser evacuada en ambulancia al hospital Txagorritxu por los fuertes golpes sufridos. Los hechos ocurrieron hacia las 2.40 horas de la mañana de este domingo, cuando el arrestado, que no tenía ninguna relación con esta mujer, la golpeó con fuerza empleando una muleta.

Una dotación de la Ertzaintza se desplazó hasta este punto de la capital alavesa, donde detuvieron al agresor, de 45 años, señalan fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. No se trata de un caso de violencia de género ya que el atacante, puntualizan los mismos portavoces, no tenía ninguna relación con la mujer agredida.

Por parte de la asociación de vecinos del barrio han denunciado el ataque, que califican como «brutal agresión». Según relatan desde la agrupación, la víctima únicamente había acudido al recinto festivo para recoger a su hija y llevársela a casa. Fue entonces cuando el arrestado, un hombre que según describen eran muy corpulento, le atacó fuertemente con la muleta.

Retenido por varios jóvenes

El agresor trató de escapar, pero varios vecinos jóvenes que estaban en el lugar lo retuvieron, lo que permitió la detención. Desde el vecindario denuncian que, según les indicaron los agentes, el atacante tenía antecedentes penales. «No entendemos cómo puede estar una persona así en la calle», critican. En ese sentido denuncian el aumento de la «inseguridad» en Sansomendi. «Hemos solicitado al Ayuntamiento más presencia policial en reiteradas ocasiones, pero no nos hacen caso», se quejan.