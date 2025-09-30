Detenida tras lesionar a su expareja cuando recogía unos enseres en un piso de Vitoria Al parecer, la mujer arañó y dio un mordisco al hombre durante una pelea en un domicilio de Desamparados

Un agente, en el exterior de la comisaría de la Policía Local en José Erbina.

Nuria Nuño Martes, 30 de septiembre 2025, 11:02

Una mujer de 26 años fue detenida ayer, lunes, en Vitoria como presunta autora de un delito de lesiones, en el ámbito de la violencia doméstica. Los hechos sucedieron poco antes de las diez de la mañana, cuando una llamada al 092 solicitaba presencia policial en una vivienda situada en la zona de Desamparados, en el centro de la ciudad. Al parecer, un varón tenía «problemas con su expareja», recoge el parte policial.

Una patrulla de la Policía Local se personó en la vivienda. Tras entrevistarse con las partes, resultó que la mujer había acudido al domicilio a «recoger unos enseres» y comenzó «una discusión con el varón que acabó en agresión por parte de ella».

En vista de las manifestaciones y de las lesiones que refería el varón -arañazos y un mordisco-, la mujer fue detenida.