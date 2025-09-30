El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un agente, en el exterior de la comisaría de la Policía Local en José Erbina. B. Castillo

Detenida tras lesionar a su expareja cuando recogía unos enseres en un piso de Vitoria

Al parecer, la mujer arañó y dio un mordisco al hombre durante una pelea en un domicilio de Desamparados

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:02

Una mujer de 26 años fue detenida ayer, lunes, en Vitoria como presunta autora de un delito de lesiones, en el ámbito de la violencia doméstica. Los hechos sucedieron poco antes de las diez de la mañana, cuando una llamada al 092 solicitaba presencia policial en una vivienda situada en la zona de Desamparados, en el centro de la ciudad. Al parecer, un varón tenía «problemas con su expareja», recoge el parte policial.

Una patrulla de la Policía Local se personó en la vivienda. Tras entrevistarse con las partes, resultó que la mujer había acudido al domicilio a «recoger unos enseres» y comenzó «una discusión con el varón que acabó en agresión por parte de ella».

En vista de las manifestaciones y de las lesiones que refería el varón -arañazos y un mordisco-, la mujer fue detenida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía acusa al Juzgado de «dejar en el limbo» durante meses el caso de Bernedo
  2. 2

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  3. 3

    La OTA llega de forma inesperada a Zabalgana
  4. 4

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  5. 5

    La Fiscalía acusa al Juzgado de «dejar en el limbo» durante meses el caso de Bernedo
  6. 6

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  7. 7

    Los nuevos bicicarriles de la Avenida suprimirán 174 plazas de aparcamiento en el centro de Vitoria
  8. 8

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  9. 9

    Hacienda denuncia que las recomendaciones de Begoña Gómez fueron clave en adjudicaciones irregulares
  10. 10

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenida tras lesionar a su expareja cuando recogía unos enseres en un piso de Vitoria

Detenida tras lesionar a su expareja cuando recogía unos enseres en un piso de Vitoria