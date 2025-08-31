Destroza una mampara en el hospital Txagorritxu porque tardaban en atenderle

Lío en las Urgencias del hospital Txagorritxu, en Vitoria. Sobre las diez de la mañana de ayer sábado, un ciudadano –al parecer cansado ... de aguardar a ser atendido como el resto– comenzó a quejarse y a vociferar en las Urgencias del mayor centro médico de la ciudad. En un momento dado, «se puso agresivo», deslizan medios internos de Osakidetza. «Golpeó una de las mamparas hasta romperla».

Cuando una vigilante de seguridad se acercó a llamarle la atención, este hombre y su pareja optaron por marcharse del lugar de manera precipitada. Dejó tras de sí una cristalera rota y otra dañada.

Desde Txagorritxu alertaron del incidente al 112. Enseguida se presentó una patrulla de la Ertzaintza. Con el sospechoso y su acompañante desaparecidos, las pesquisas se centraron en intentar localizarles.

Finalmente, los patrulleros encontraron el domicilio oficial, situado a cerca de un kilómetro de distancia, y al que se encaminaron. Tras llamar al timbre les abrió la puerta una mujer que, al principio, negó relación alguna con el altercado en Urgencias o con el entonces sospechoso en paradero desconocido.

Al juzgado

Al final, admitió ser la acompañante del paciente rebelde y les dejó pasar al interior de la vivienda, donde se ocultaba este hombre. Tenía «heridas superficiales» tanto en un antebrazo como en una rodilla. Se supone que por los impactos contra el cristal. El hombre reconoció su autoría en el ataque, aunque lo justificó por el, a su juicio, excesivo tiempo de espera y porque no le atendió nadie.

En ese momento fue detenido y trasladado a la comisaría de Portal de Foronda. A última hora de la mañana le pusieron a disposición del juzgado de guardia, del que salió en libertad con cargos.

En principio se le investiga por un «delito de daños en un centro de servicio público esencial». Este cargo penal puede implicar una severa multa económica y hasta penas de cárcel.