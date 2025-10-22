El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Policías locales se preparan para subir al piso social donde iba a realizarse el lanzamiento judicial. Rafa Gutiérrez

En Zabalgana

Desalojan a dos okupas de un piso social de Vitoria que 'compraron' por «1.500 euros»

La Policía Local les halla «dormidos» pese al aviso previo del juzgado al inquilino oficial, ayer desaparecido. La pareja se muda a otra vivienda contigua también propiedad de Alokabide

David González

David González

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:09

Comenta

El aviso oficial del lanzamiento judicial indicaba claramente la fecha de ayer martes, «a las 10.30 horas». Puntuales, casi una decena de uniformados de ... la Policía Local escoltaron a la comitiva al bloque de Alokabide, localizado en un extremo de Zabalgana, en Vitoria. El objetivo, según fuentes internas de la comisaría de Aguirrelanda, era un piso social cuyo inquilino oficial llevaba «meses» sin abonar pago alguno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desconocidos irrumpen en el centro Bideberria de Vitoria y se enfrentan a los menores tutelados
  2. 2

    Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas
  3. 3

    Vitoria, por zonas: ¿Cuál es la renta media en mi barrio?
  4. 4

    Dos detenidos en Álava en%u2006una macroperación antidroga
  5. 5

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Euskadi
  6. 6

    Esta es la renta anual pueblo a pueblo en Álava
  7. 7

    La Eurocámara aprueba que el carné de conducir se pueda sacar desde los 17 años
  8. 8 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  9. 9

    'Caso fontanera': «Cuando salió la imputación de Begoña, el presidente dio la orden de limpiar sin límite»
  10. 10

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Desalojan a dos okupas de un piso social de Vitoria que 'compraron' por «1.500 euros»

Desalojan a dos okupas de un piso social de Vitoria que &#039;compraron&#039; por «1.500 euros»