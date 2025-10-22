Desalojan a dos okupas de un piso social de Vitoria que 'compraron' por «1.500 euros»

El aviso oficial del lanzamiento judicial indicaba claramente la fecha de ayer martes, «a las 10.30 horas». Puntuales, casi una decena de uniformados de ... la Policía Local escoltaron a la comitiva al bloque de Alokabide, localizado en un extremo de Zabalgana, en Vitoria. El objetivo, según fuentes internas de la comisaría de Aguirrelanda, era un piso social cuyo inquilino oficial llevaba «meses» sin abonar pago alguno.

Al principio, nadie respondió a los timbrazos. Tardaron unos minutos en abrir. La visita programada les pilló «dormidos», deslizan medios policiales. Y como suele ocurrir «en ocho de cada diez desalojos»de viviendas sociales en la capital alavesa, los ocupantes reales no concordaban con el arrendatario oficial. Estos domicilios están destinados a personas vulnerables que pagan alquileres bajos al Gobierno vasco.

Ampliar Operarios transportan una puerta antiokupas para instalar en el domicilio recuperado. R. Gutiérrez

Los okupas, una pareja, se negaron de inicio a abandonar el inmueble. Ante la nutrida presencia policial, y tras una breve negociación, ambos accedieron a recoger sus efectos personales y a marcharse.

Como suele ser habitual, los uniformados trataron de averiguar cómo habían acabado en esta ubicación. «Contaron que hace un año pagaron 1.500 euros al inquilino oficial por las llaves y que desde entonces estaban ahí». Un reportaje de este periódico publicado el domingo desveló que existe otra variante, consistente en «pagos de hasta 350 euros mensuales por habitación». Se trata de abonos en metálico o en bizum para no despertar las sospechas de Alokabide. «Con padrón en otra ubicación, el precio sube a 500 euros».

Pasadas las once de la mañana, la pareja abandonó la propiedad y operarios colocaron una puerta antiokupas hasta que alguna persona vulnerable seleccionada por Alokabide se instale. Los desalojados se marcharon a un piso contiguo, también okupado, y cuyo lanzamiento judicial se espera para este año.