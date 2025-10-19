El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En Zabalgana, la Policía Local halló una familia distinta al desalojado en este bloque de Alokabide. Rafa Gutiérrez

El alquiler ilegal de pisos sociales en Vitoria ya cuesta 350 euros por habitación

Se ofertan con el boca a boca ante el temor a ser descubiertos por Vivienda. «Con padrón, el precio sube a 500 cada mes»

David González

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:16

Comenta

«El vecino oficial de esa puerta se marchó hace meses a Francia para trabajar en 'b', creo que a Lille. Se llevó consigo a ... su mujer y su bebé, que aún no tiene la edad mínima para escolarizarse. Los que viven ahora le pagan un alquiler en 'b'». La revelación se produce en un bloque de viviendas sociales de Abetxuko perteneciente a Alokabide, la sociedad pública vasca de vivienda. No es un caso aislado.

