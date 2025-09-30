Denuncian buzones atascados por incivismo en Salburua y ratas en este barrio y Sansomendi «Me duelen estas imágenes», admite el concejal responsable de Gestión Ambiental, Pascual Borja, que recuerda que se han hecho campañas de sensibilización y mejoras en el sistema de recogida de basuras

El concejal del PP Alfredo Iturricha ha mostrado este martes fotos en la comisión de Limpieza del Ayuntamiento en las que podían observarse unos buzones de recogida neumática rodeados de bolsas de basuras grandes y hasta de un colchón. Lo ha hecho para quejarse de la falta de civismo que demuestran algunos vecinos de este barrio, llegando incluso a mostrar las fotos de unas ratas grandes en una calle, que según dice, es de la zona.

«Me duelen estas imágenes», le ha respondido Pascual Borja, concejal responsable de Gestión Ambiental, que recuerda que se han hecho campañas de sensibilización y mejoras en el sistema de recogida de basuras del barrio y que se han puesto sanciones. «Es difícil de detectar a alguien in fraganti», apunta. «Controlamos más de mil puntos de recogida de residuos de la ciudad», justifica. Y no descarta tener que realizar otra campaña de sensibilización.

Y de ratas ha hablado antes el mismo Iturricha cuando detallaba también los motivos de las quejas recibidas «por varios canales» de vecinos del barrio de Sansomendi por la falta de limpieza del barrio. En concreto se refiere a la situación que se ha creado en la plaza de Valentín de Foronda, donde los hosteleros, asegura, han puesto paneles en el jardín para evitar que salten los roedores a la acera, ha explicado el edil popular.

Pascual Borja niega que falte limpieza en el barrio y recuerda que se hizo una intensiva recientemente con motivo de las fiestas. Reconoce que la «gran acumulación de hojas» ha obligado a las barredoras a pasar dos veces por sitios que antes se limpiaban de una sola pasada y que se había estropeado una de las ya escasas máquinas disponibles parea barrer las aceras. «En todo septiembre hemos recibido 79 avisos de limpiezas desde Sansomendi y 763 en toda la ciudad. Son el 10%, equivalente a la población», ha zanjado.

