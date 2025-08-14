La degustación solidaria por Gaza del cocinero alavés Edorta Lamo

Muchos colectivos y referentes de todos los ámbitos de la vida se están movilizando para conseguir recursos económicos para enviar a Gaza. También lo va ... a hacer uno de los grandes destacados de los cocineros de Álava, Edorta Lamo, que en colaboración con agentes culturales y productores de la Cuadrilla de Montaña Alavesa ha organizado un acto solidario en su restaurante. Arrea!, el único espacio con estrella Michelin de la provincia, abrirá sus puertas la tarde-noche del 23 de agosto para «degustar diferentes elaboraciones gastronómicas en base a productos del territorio, así como vinos de Rioja Alavesa y cerveza local». La cena estará acompañada por la interpretación de «bertsos y una pinchada musical» para amenizar el ambiente.

Su objetivo es recaudar un mínimo de 5.000 euros –se ofrecerán 100 degustaciones a 50 euros cada una y también existe la posibilidad de realizar donativos– que se destinarán a través de la iniciativa Fogones por Gaza a Global Humanitaria. Se trata de una ONG con 26 años de historia, que opera en más de diez países, y que trabaja de forma permanente en la Franja entregando bonos de comida a las familias y prestando atención psicológica a los niños y niñas víctimas de esta terrible situación.

Por 50 euros, se podrá disfrutar de los alimentos y bebidas de muchos productores alaveses que se han sumado a la cita

«Desde Mendialdea creemos necesario ayudar como comunidad en la recaudación de recursos para ayudar a paliar la falta de asistencia médica, alimentaria y humanitaria que sufre la población de Gaza y por eso hemos puesto en marcha este evento gastronómico, cultural y, sobre todo, solidario en el que contaremos con la colaboración de muchos agentes y productores de toda la zona y de Álava», señala el cocinero asentado en Santa Cruz de Campezo.