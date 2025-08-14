El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Edorta Lamo, en un encuentro gastronómico. Igor Martín

La degustación solidaria por Gaza del cocinero alavés Edorta Lamo

El objetivo del evento del próximo 23 de agosto en el restaurante Arrea! es recaudar 5.000 euros que serán destinados a la ONG Global Humanitaria

B. Mallo

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:08

Muchos colectivos y referentes de todos los ámbitos de la vida se están movilizando para conseguir recursos económicos para enviar a Gaza. También lo va ... a hacer uno de los grandes destacados de los cocineros de Álava, Edorta Lamo, que en colaboración con agentes culturales y productores de la Cuadrilla de Montaña Alavesa ha organizado un acto solidario en su restaurante. Arrea!, el único espacio con estrella Michelin de la provincia, abrirá sus puertas la tarde-noche del 23 de agosto para «degustar diferentes elaboraciones gastronómicas en base a productos del territorio, así como vinos de Rioja Alavesa y cerveza local». La cena estará acompañada por la interpretación de «bertsos y una pinchada musical» para amenizar el ambiente.

