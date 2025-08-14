La degustación solidaria por Gaza del cocinero alavés Edorta Lamo
El objetivo del evento del próximo 23 de agosto en el restaurante Arrea! es recaudar 5.000 euros que serán destinados a la ONG Global Humanitaria
B. Mallo
Jueves, 14 de agosto 2025, 00:08
Muchos colectivos y referentes de todos los ámbitos de la vida se están movilizando para conseguir recursos económicos para enviar a Gaza. También lo va ... a hacer uno de los grandes destacados de los cocineros de Álava, Edorta Lamo, que en colaboración con agentes culturales y productores de la Cuadrilla de Montaña Alavesa ha organizado un acto solidario en su restaurante. Arrea!, el único espacio con estrella Michelin de la provincia, abrirá sus puertas la tarde-noche del 23 de agosto para «degustar diferentes elaboraciones gastronómicas en base a productos del territorio, así como vinos de Rioja Alavesa y cerveza local». La cena estará acompañada por la interpretación de «bertsos y una pinchada musical» para amenizar el ambiente.
Su objetivo es recaudar un mínimo de 5.000 euros –se ofrecerán 100 degustaciones a 50 euros cada una y también existe la posibilidad de realizar donativos– que se destinarán a través de la iniciativa Fogones por Gaza a Global Humanitaria. Se trata de una ONG con 26 años de historia, que opera en más de diez países, y que trabaja de forma permanente en la Franja entregando bonos de comida a las familias y prestando atención psicológica a los niños y niñas víctimas de esta terrible situación.
Por 50 euros, se podrá disfrutar de los alimentos y bebidas de muchos productores alaveses que se han sumado a la cita
«Desde Mendialdea creemos necesario ayudar como comunidad en la recaudación de recursos para ayudar a paliar la falta de asistencia médica, alimentaria y humanitaria que sufre la población de Gaza y por eso hemos puesto en marcha este evento gastronómico, cultural y, sobre todo, solidario en el que contaremos con la colaboración de muchos agentes y productores de toda la zona y de Álava», señala el cocinero asentado en Santa Cruz de Campezo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.