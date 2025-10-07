Decomisan una pistola en una pelea en Bilbao entre una banda local y otra de Vitoria

La Ertzaintza localizó una pistola de fuego real con munición en el barrio de Rekalde (Bilbao) la tarde del pasado domingo durante el enfrentamiento entre ... dos clanes rivales, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. La reyerta obligó a desplegar un gran operativo, con unidades de los Bizkor, especializados en intervenciones con armas.

Hacia las 17.00 horas, ambos cuerpos tuvieron conocimiento de que se estaba gestando una pelea entre una docena de miembros de dos familias de etnia gitana, una afincada en el barrio de Rekalde y otra desplazada desde Vitoria, que amenazaban con dispararse. Vecinos vieron que llevaban algún arma de fuego. Al parecer, la disputa venía de lejos. El pasado mes de febrero, hubo una pelea con pistolas en el barrio de Salburua, en la capital alavesa, por viejas rencillas.

La tarde del domingo en Rekalde, los agentes identificaron a ocho individuos, algunos de ellos familiares entre sí, que viajaban en varios coches portando palos, navajas y sprays, por lo que se les abrieron denuncias por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana por armas blancas.

Tras este primer conato, la refriega se reavivó y llegaron en coches nuevos participantes, avisados por los primeros involucrados. Durante el enfrentamiento, los policías localizaron una pistola de nueve milímetros parabelum con munición escondida entre unos matorrales, en la calle Camino Villabaso. Tras comprobar que el arma era de fuego real, fue decomisada y está siendo analizada en busca de posibles pruebas de su pertenencia.

Entonces, se movilizaron efectivos de las Patrullas de Respuesta Inmediata (PRI) o Bizkor en previsión de que se repitieran los incidentes. El conflicto se trasladó después al hospital de Basurto, donde se encontraba uno de los implicados, lo que obligó a mantener la vigilancia policial durante toda la noche.