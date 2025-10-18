Decenas de vecinos de Rioja Alavesa celebran en Laguardia el Jubileo de la Esperanza 2025

I. M. Sábado, 18 de octubre 2025, 17:28 Comenta Compartir

Decenas de vecinos de Rioja Alavesa han celebrado este domingo en Laguardia el Jubileo de la Esperanza 2025. En diciembre del pasado año el Obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, designó nueve iglesias alavesas como templos jubilares, entre ellas la monumental Capilla de la Virgen del Pilar de Laguardia, que ha acogido una jornada muy especial.

Comenzaba las once de la mañana con la visita al yacimiento arqueológico de La Hoya, donde Ricardo Garay, responsable del Departamento de Patrimonio Histórico-Artístico de la Diócesis y experto guía turístico, explicaba todos los detalles sobre este icónico lugar. Después los participantes se han concentrado en la Plaza del Ayuntamiento, donde el grupo de danzas de Laguardia ha danzado en honor a los peregrinos. El alcalde de la localidad riojano-alavesa, Raúl García, se ha sumado a los participantes.

Desde allí, todos han caminado los 300 metros que separan la plza de la Iglesia de San Juan para celebrar la misa jubilar en la Capilla del Pilar, una ceremonia presidida por el Obispo de Vitoria, acompañado del Vicario General, Carlos García Llata, varios vicarios episcopales, seminaristas, párrocos de Rioja Alavesa y su diácono, Nacho Izco.

Tras este momento central, todos ha disfrutado de una comida en un restaurante cercano para seguir disfrutando de esta jornada que ha terminado a las cinco con el canto de la Salve en la plaza de la Iglesia.

En Montaña Alavesa

Este domingo los pueblos de la Montaña Alavesa disfrutarán de la jornada jubilar en el Santuario de Nuestra Señora de Angosto, donde se espera la participación de vecinos de Maestu, Bernedo, Campezo, Lagrán, Peñacerrada y San Vicente de Arana. La misa será a las 12:00 horas y tras esta celebración jubilar los Padres Pasionistas, custodios de este santuario, les ofrecerán una comida fraternal para todos los participantes.