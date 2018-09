Entredós. Ibai Gómez y Livia López «Debemos dar ejemplo de lo que es bueno» Ibai Gómez y Livia López dialogan con los pies metidos en el agua de los humedales de Salburua. / Igor Aizpuru Entredós La presidenta del Araski y el extremo albiazul se mojan en la defensa del compromiso y la transmisión de valores del deporte ÁNGEL RESA Domingo, 30 septiembre 2018, 01:54

El hombre del momento comparece puntual a la cita en el restaurante desde el que se divisa el Buesa Arena. Zapatillas deportivas, bermuda vaquera 'rota' como ordena la moda y gorra. Es la imagen desenfadada de Ibai Gómez, autor tres días antes de dos golazos en Vallecas. Acepta que el primero se pareció como una gota de agua a su prima al que marcó la campaña anterior en Málaga. «Aquel fue más bonito y este es más difícil», explica el extremo que valora «muchísimo» los vientos calmados de «tranquilidad» que trajo Abelardo desde Asturias. Cinco minutos después llega Livia López, presidenta del Araski a quien no le caben todas las gestiones que requieren su negocio y su cargo directivo en las constreñidas veinticuatro horas del día. Vestida con una camiseta negra y calzada con sandalias planas. Mejor para lo que les espera, una visita a los cercanos humedales de Salburua donde meterán los pies para las fotos.

Ibai recela. «¿Pero no vamos a hablar aquí?», pregunta al girar la vista hacia la mesa de al lado. Es un tipo «normal» y acepta el breve paseo hacia el lugar, junto a la orilla, donde dos sillas clavan sus patas donde apenas cubre el agua. Por el camino, sueltos y agradables la una con el otro, charlan de gatos -tres tiene Livia, dos él más dos perros- y de valores, un estribillo constante durante la conversación fluida que mantendrán ambos. El sol arriba que inicia su descenso, el verde omnipresente y los edificios altos de Salburua al fondo diseñan el particular 'skyline' vitoriano. Sí, un remedo de Central Park en Manhattan sin tanta cinematografía alrededor del emblema. Pero icono local y hermoso, al final y al cabo.

Cuestión de género «Una atención un poquito más proporcional»

-¿Siente Livia cierta rencilla por la atención desmesurada al fútbol profesional masculino? ¿Y anida algún sentimiento de culpa en Ibai porque los hombres no atendemos como se merece el deporte femenino?

-Livia López: Envidia no es tampoco la palabra porque hasta los propios deportistas que están en esa vorágine se ven un poco superados. Sí me gustaría que la atención fuese un poquito más proporcional a los éxitos, al trabajo, a los esfuerzos… Pero bueno, yo creo que esto es una cuestión de lluvia fina y que desde ese lado (apunta a su interlocutor) también se ayuda mucho.

-Ibai Gómez: Yo creo que la diferencia todavía es muy, muy grande y que hay mucho trabajo por hacer. Todos tenemos que participar en ello. No es fácil porque llevamos muchos años y si echamos la vista atrás ha sido mucho peor aún. Dentro de lo que cabe nos vamos alegrando todos de que las cosas se vayan equiparando.

-L. L.: El deporte hasta hace poco era un mundo de hombres. Yo creo que la igualdad vendrá cuando no sea noticia que una entrenadora lleve a un equipo de chicos.

-I. G.: Sí, que sea normal ir a un campo de fútbol y ver a una entrenadora. Ese día se podrá decir que de verdad estamos dando pasos importantes.

-L. L.: No somos ni mejores ni peores.

-I. G.: Yo pienso que es una compensación perfecta.

-L. L.: Es cierto que las oportunidades ahora no son las mismas. Cuando te ponen como mujer en un puesto tienes una lupa encima más amplia. Parece que tienes que demostrar…

-I. G.: Sí, que tienes que demostrar mucho más.

-L. L.: Más porque los otros te llevan mucho camino.

-I. G.: Cosas hay que hacer. Lo difícil es acertar.

-L. L.: Poco a poco todos nos vamos graduando las gafas en el tema de la igualdad y yo cada vez veo más claro cosas que antes no veía. 'Joé, ¿por qué el aro de basket está a 3.05 y para las chicas no está a 2.87?'. Antes hubiese dicho 'qué tontería'. Y ahora, bueno, me lo podría cuestionar. Pero más por una cuestión técnica que por postureo.

Nacido en Bilbao. 28 años. Extremo del Deportivo Alavés, donde cumple su tercera temporada tras seis campañas en el primer equipo del Athletic. Autor de 15 goles en 68 partidos de Liga con la camiseta albiazul. Ibai Gómez. Jugador del alavés

Escuela de vida «Debemos dar ejemplo de los que es bueno»

-¿Hasta qué punto el deporte está cumpliendo su papel, complementario con otros ámbitos, de formar personas?

-I. G.: Soy un loco de los deportes. Tengo una hija de ocho meses y me encantaría que saliese deportista.

-L. L.: De lo que sea, pero que haga algo.

-I. G.: Sí, el que decida ella.

-L. L.: Es algo que todos los que hemos mamado la esencia del deporte… Va en el ADN. De hecho, si miro hacia atrás me pregunto '¿qué sería de mi vida si no hubiese jugado a lo que sea?'. Igual te quedas sin amigos, hasta sin trabajo.

-I. G.: Es que a mí el deporte me ha dado tanto que… Prácticamente todo. Un deporte colectivo donde haces amistades, aprendes a compartir, a respetar… He entrenado trece años a chavales y he vivido casos en los que padres de chicos de 9-10 años quieren que su hijo sea como un profesional. Y hablando desde el otro lado, lo que tenemos que hacer los profesionales es buscar la máxima normalidad y dar ejemplo de lo que es bueno porque somos…

-L. L.: Referentes.

-I. G.: Sí para ellos. No me gusta cuando me dicen 'eres mi ídolo', pero sí me doy cuenta de que muchas de las cosas que está haciendo un crío es porque me está viendo hacerlas a mí. Creo que los profesionales deberíamos de ser menos profesionales y que la cantera siga siendo cantera.

-L. L.: Yo creo que ahí hay una parte de espectáculo que está haciendo mucho daño abajo.

-I. G.: Echo de menos entrenar a chavales, pero sí que he llegado a recibir el comentario de un padre. 'Es que mi hijo es mejor que los otros diez juntos'. Escuchar eso del padre de un chico de 10-11 años me parece hasta triste.

-L. L.: Tal vez es la era del proteccionismo. Del 'mi hija es lo más, nunca rompe un plato y todos los demás se alían contra ella'.

Livia López e Ibai Gómez pasean por Salburua, el corazón verde de Vitoria. / Igor Aizpuru

Compromiso y valores «Hay que currárselo para ganar en satisfacción»

-Livia es presidenta de un club profesional en el que tiene que hacer de todo e Ibai, futbolista profesional, ha entrenado a chavales. ¿Resulta imposible entender la implicación en el deporte sin el compromiso personal?

-L. L.: No entiendo el deporte sin el compromiso. Siempre he dicho que tengo una deuda con el baloncesto. En mi cuadrilla todas son jugadoras, somos una familia, una piña increíble… Lo he mamado en casa porque teníamos en la familia un deportista profesional (su tío es el exjugador Juanma López Iturriaga), muy referente además para mí…

-I. G.: Mi aita es el presidente del Santutxu. Y lo que dices tú, no hay medios y tienes que buscarte la vida. También eso engancha, eh.

-L. L.: Sí, sí, algo de droga hay.

-I. G.: Te metes en eso y… Porque yo a mi aita tampoco lo puedo llegar a entender. Pero lleva tantos años que creo que no lo puede dejar. El día que lo deje se me va. Él siempre va a ser mi referente porque me ha enseñado que hay que currar en la vida para conseguir las cosas.

-L. L.: Claro. Mira, tal vez una de las grandes carencias sociales de ahora mismo es que nuestras nuevas generaciones no valoran lo suficiente las cosas porque no les cuestan nada.

-I. G.: Se las damos muy fácilmente, demasiado.

-L. L.: Se les rompe el IPhone 5 y tienen el 6 mañana.

-I. G.: No hay que currárselo para poder ganar en lo económico. Hay que currárselo para ganar en satisfacción, para ganar como persona.

Nacida en Bilbao. 39 años. Presidenta del Araski, club que milita en la máxima categoría del baloncesto femenino. Productora de televisión. Premio del Ayuntamiento a la Promoción del Deporte Femenino (2012) y Premio Ampea como Directiva del Año (2013). Livia López. Presidenta del Araski

Rivalidades «Sinceramente, me siento un alavesista más»

-La presidenta del Araski nació en Bilbao, pero ha desarrollado su trayectoria directiva en Vitoria. Y el extremo del Glorioso es un rojiblanco de cuna que parece imbuido por el espíritu albiazul.

-I. G.: Siempre que me preguntan soy muy sincero. No puedo engañar a nadie y decir que era del Alavés desde pequeño. Mi familia ha sido toda la vida del Athletic, yo soy del Athletic desde crío, mi sueño era jugar ahí y lo he conseguido. Pero cuando vine aquí, como profesional que soy, lo hice para defender al Deportivo Alavés como lo había hecho anteriormente en Bilbao. Y ahora que llevo tres años en Vitoria puedo decir de corazón que a mí me ha enganchado esto. Me ha enganchado por el cariño que me ha dado la gente desde el minuto uno y, sinceramente, me siento un alavesista más.

-L. L.: Nosotras tenemos jugadoras de aquí que igual en las estadísticas no son las MVP, de acuerdo, pero sin el trabajo que hacen en el vestuario y lo que ayudan a las que vienen de fuera a identificarse con este proyecto y entender el sentir del club…

-I. G.: Me parece fundamental que se mantengan los valores. Mira, aquí el año pasado tocaba la renovación de Manu (García), que es el capitán. Y a mí me parecía vital que siguiese. Es el que desde el primer día te transmite los valores, el que está aquí desde Segunda B. Eso es básico para un equipo, para un club.

-L. L.: Es la raíz.

-I. G.: En el mundo del fútbol, que es el que más conozco, creo que ahora estamos en algo que nos hace crecer, que es olvidarnos un poco de lo que hacen al lado. Si te importa tanto el resto es por algo. Nosotros estamos demostrando que somos capaces de competir con cualquiera y en ese sentido estamos dejando de dar demasiada importancia a lo de fuera.

-L. L.: Mi medio de trabajo ha estado allí (Bilbao), donde parece que Álava es el último mono, ¿no? A veces hay una realidad fundada de hermanita pobre. Pero cuando la hermanita pobre protesta porque sí empiezas a perder el crédito.

-I. G.: Lo que hay que hacer es resaltar lo tuyo, pero sin hacer de menos al resto. No hace falta.

-L. L.: Y además se pierden muchas energías.