Cultura y creatividad marcan la semana en IAK Los talleres, el humor y la magia amenizan la vuelta al cole en Vitoria

Jon Casanova Vitoria Martes, 9 de septiembre 2025, 16:38

La programación cultural de la semana del 8 al 14 de septiembre en el Izaskun Arrue Kulturgunea llega con propuestas que combinan reflexión, creatividad y participación ciudadana. Bagare, la beca de investigación activa desde el 1 de septiembre hasta el 3 de noviembre tiene por objetivo promover estrategias culturales euskaltzales en Álava mediante un proyecto de investigación dotado con 4.000 euros y con una duración de seis meses. El programa busca generar metodologías, propuestas y enfoques innovadores que fortalezcan la normalización y revitalización del euskera en el territorio, con especial atención a la realidad concreta de Álava.

Por otro lado, el jueves 12 de septiembre tendrá lugar el taller 'Decora tu material escolar', dinamizado por la asociación Txatxilipurdi de Arrasate. La propuesta invita a personalizar carpetas, agendas, libros o prendas con distintos materiales aportados por la organización. Cada participante podrá dar rienda suelta a la creatividad sobre sus propios objetos, fomentando así un inicio de curso más personal y motivador.

De cara a la próxima semana, el jueves 19 de septiembre 'Karkarkar' será el primer micrófono abierto exclusivamente en euskera, con monólogos de diez minutos que buscan hacer reír al público vitoriano. Y el sábado 21, en colaboración con Magialdia, se ofrecerá el espectáculo 'Magia zapatiletan' de la mano de Andoni Magoa. Será un show familiar que mezcla humor, ilusión y juego en la sede de Izaskun Arrue Kulturgunea.