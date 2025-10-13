La cultura alternativa celebra este fin de semana en Vitoria el octavo Freak Festival Ochenta actividades entre talleres, juegos y charlas se desarrollarán en el Europa desde el viernes

Este fin de semana, de viernes a domingo, se celebra la octava edición del 'Freak Festival' en el Palacio Europa. Un encuentro destinado a una inmensa mayoría de jóvenes – y no tanto– amantes de los juegos de rol y expresiones culturales que no suelen encontrarse en los canales habituales, como museos, exposiciones o salas de teatro. Y, sin embargo, sus convocatorias atraen a un numeroso grupo de personas que podrán disfrutar de cerca de 80 actividades gratuitas entre talleres de manualidades, partidas y torneos de juegos de mesa y concursos.

De la mano de Valinor y Fundación Vital, asociaciones, artistas, artesanos y comercios se reúnen en un espacio común que brinda por la cultura 'friki' de Euskadi. Bajo el lema 'juega, descubren crea' fomentan un tipo de entretenimiento como expresión cultural que además ayuda a visibilizar a asociaciones y profesionales del sector.

«Creemos que este ocio es para todo el mundo, sea cual sea su grupo o edad, y trabajamos para que cualquier persona se encuentre cómoda y bienvenida», aseguran desde la organización. El contenido está pensado para un público diverso y de todas las edades y «no toleramos ningún tipo de agresión, acoso o actitud vejatoria hacia cualquier persona en el festival», garantizan. Es también un escaparate para el talento juvenil alavés en un espacio que fomenta el uso del euskera con acceso a juegos en esta lengua y contenido digital bilingüe.

Tanto la entrada como las actividades son de acceso gratuito con el fin de que quien lo desee pueda acercarse a probar y descubrir nuevas aficiones. Asimismo, no se cobra por poner puestos.

Respecto al rol de mesa, los asistentes se adentrarán en una narración colaborativo y teatro de improvisación para vivir aventuras inolvidables en la imaginación compartida de entre tres y seis participantes. Además, a lo largo de los tres días los competidores podrán medir su talento como 'Fast Painting', 'Fast Comic' y 'Fast Fic', en los que hay un tiempo limitado para escribir un relato partiendo de una frase, dibujar un cómic, o pintar una miniatura; o un concurso de modelismo.

La jornada dará comienzo a partir del viernes a las 17.00 horas y se extenderá hasta las 21.00 horas. El sábado (10.00-21.00 horas) y domingo 10.00-14.00 horas) la Sala Almudena Cid, Sala Green Capital y la Sala Estibaliz abrirán sus puertas para acoger un año más a todos los asistentes.