Cuatro detenidos este fin de semana en Vitoria por violencia de género Los hechos sucedieron en la calle La Paloma y en los barrios de San Martín y Coronación

N. S. Lunes, 6 de octubre 2025, 14:17

La Policía Local ha detenido este fin de semana a cuatro personas por delitos de violencia doméstica. La primera, este pasado sábado por la mañana. Se trataba de una mujer de 21 años, presunta autora de un delito de lesiones a un hombre en plena calle.

Los hechos se produjeron sobre las 07:30 cuando una llamada al 092 alertaba de una agresión de una mujer a un hombre en la vía pública, en la calle La Paloma. Inmediatamente una patrulla se dirigió al lugar, donde encontró a una pareja. Los agentes se entrevistaron por separado con cada una de las partes para aclarar lo ocurrido.

Al parecer, durante una discusión, la mujer agredió al varón ocasionándole lesiones en la nariz y en una oreja. Tras escuchar ambas versiones y en virtud de lo narrado por un testigo, los agentes procedieron a la detención de la mujer.

La segunda detención ocurrió ese mismo sábado por la tarde. Agentes de Policía Local arrestaron a un hombre de 47 años como presunto autor de los delitos de lesiones a pareja, en el ámbito de la violencia de género, y de amenazas con arma blanca.

Sobre las 18:30, una llamada solicitaba presencia policial en una vivienda del barrio de San Martín ya que un varón había amenazado con un cuchillo a la actual pareja de su expareja y había agredido a ésta.

Una vez en el lugar indicado, los agentes encontraron a las dos víctimas. Poco antes, el presunto agresor, que había abandonado el domicilio, había tenido una discusión con su expareja, con la que sigue conviviendo, y la había agredido. Durante dicha discusión, su novio actual le había llamado por teléfono y, al escuchar la disputa se acercó al lugar e intentó calmar los ánimos. Sin embargo, el otro varón le amenazó con un cuchillo de cocina y, cuando la víctima consiguió salir de la vivienda, lo siguió ya sin el arma blanca hasta la calle y luego huyó.

Gracias a la descripción aportada, una patrulla que acudió en apoyo localizó al presunto autor de los hechos en la calle Bustinzuri y procedió a su detención.

Marcas en el rostro

La Policía Local detuvo también el sábado a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito de violencia física a su pareja, en el ámbito de la violencia de género.

Todo comenzó sobre las 23:15 cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por el barrio de Coronación fue requerida para que se dirigiera a un local hostelero de la calle Coronación donde había una mujer que había sido agredida por su pareja y éste había abandonado el lugar.

Los agentes llegaron a donde se encontraba la víctima y recabaron información sobre lo ocurrido. Al parecer, ambos habían discutido en su domicilio y, en un momento dado, el varón la agredió, algo que, según la mujer, suele ser habitual. En vista de las marcas que presentaba en el rostro y de las manifestaciones de ambos, procedieron a la detención del presunto agresor, que localizaron en las inmediaciones.

El domingo, la Guardia urbana detuvo de madrugada a un hombre de 31 años sobre las 03:15. Entonces, una patrulla acudió a la calle Reyes de Navarra porque una mujer afirmaba haber sido agredida por su pareja. Los agentes encontraron a la fémina y al varón en la vía pública, separados a escasos metros. Al parecer, habían tenido una discusión durante la cual el varón agredió a la fémina. En vista de sus manifestaciones y de las marcas que presentaba la víctima, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor.