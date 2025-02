«Somos de A Coruña y no somos Inditex»: el nuevo comercio que aterriza en Vitoria

E. C.

Sara López de Pariza Jueves, 20 de febrero 2025, 00:15 Comenta Compartir

«Somos de A Coruña y no, no somos una marca de Inditex». «No somos ricos pero sí estamos muy ricos». «Aún no lo sabes pero nos necesitas». Son los mensajes que han aparecido este miércoles en el escaparate de una lonja en el inicio de la calle Dato. En concreto el local que hasta hace unos meses ocupaba la firma de cosmética francesa L'Occitane.

Estos mensajes anuncian la llegada a Vitoria de la empresa gallega Late & Late Chocolate, creada en 2006 y famosa por su chocolate belga. Es la misma estrategia de marketing que emplearon en Bilbao para su apertura en la calle Máximo Aguirre en 2024. Comenzaron su andadura en A Coruña y luego abrieron en otras ciudades como Ourense, Lugo, Pontevedra, Santiago y Madrid antes de su desembarco en Euskadi.

Más allá del producto, sus formas y el aroma penetrante del chocolate, la manera en la que están expuestas las piezas es otra de las características que llama la atención de los visitantes. En el obrador de Late & Late trabajan con chocolate belga y materias primas seleccionadas por sus maestros chocolateros. Ofrecen rocas de chocolate, galletas con mensajes personalizados o una original propuesta que combina cacao y vino.

Esta apertura llegará para dar más vida al inicio de la calle Dato, donde hace unos meses también abrió sus puertas la tienda de complementos Godetia. Recientemente ha quedado vacía la lonja de Singularu, que se ha mudado a la cercana General Álava.