Restablecido el servicio del tranvía en Vitoria tras una hora cortado al cruzarse un camión
El vehículo se ha quedado atascado sobre las nueve de la mañana en las vías a la altura de la catedral nueva y ha paralizado el servicio
N. S.
Martes, 23 de septiembre 2025, 09:30
El servicio del tranvía entre Angulema y Lovaina ha sido restablecido a las diez de la mañana, después de permanecer una hora cortado al quedar cruzado un camión y obstaculizar las vías, a la altura de la catedral María Inmaculada. El suceso se ha producido cuando en la zona había gran afluencia de personas al coincidir con el horario de entrada de los colegios de la zona.
⚠️🚋 VITORIA-GASTEIZKO TRANBIA— Euskotren (@euskotren) September 23, 2025
❌ Zerbitzurik gabe Angulema eta Lovaina geralekuen artean trenbidean dagoen oztopo batengatik. #euskotrentranbia
Los usuarios que viajaban en el tranvía que circulaba de Ibaiondo a Salburua afectado han permanecido en el interior alrededor de diez minutos hasta que han podido salir. No se han producido heridos en el suceso. Al parecer, el camión ha quedado atrapado en las vías por causas que aún se desconocen.
