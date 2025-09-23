El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Restablecido el servicio del tranvía en Vitoria tras una hora cortado al cruzarse un camión

El vehículo se ha quedado atascado sobre las nueve de la mañana en las vías a la altura de la catedral nueva y ha paralizado el servicio

N. S.

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:30

El servicio del tranvía entre Angulema y Lovaina ha sido restablecido a las diez de la mañana, después de permanecer una hora cortado al quedar cruzado un camión y obstaculizar las vías, a la altura de la catedral María Inmaculada. El suceso se ha producido cuando en la zona había gran afluencia de personas al coincidir con el horario de entrada de los colegios de la zona.

Los usuarios que viajaban en el tranvía que circulaba de Ibaiondo a Salburua afectado han permanecido en el interior alrededor de diez minutos hasta que han podido salir. No se han producido heridos en el suceso. Al parecer, el camión ha quedado atrapado en las vías por causas que aún se desconocen.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria
  2. 2

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria
  3. 3 Así son 'LDS', la banda juvenil más peligrosa de Bizkaia
  4. 4 El Clarete ha muerto. Y Klarete es otra cosa
  5. 5 Un vitoriano sufre fractura craneal en las vaquillas de fiestas de Logroño
  6. 6 Le arrestan en Vitoria por tocar los genitales al trabajador de un comercio
  7. 7

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria
  8. 8

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  9. 9

    Los jardineros de Vitoria acusan al Ayuntamiento de «buscar la rendición de la plantilla»
  10. 10 Arrastra a su pareja por el suelo en Vitoria y le causa erosiones en la espalda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Restablecido el servicio del tranvía en Vitoria tras una hora cortado al cruzarse un camión

Restablecido el servicio del tranvía en Vitoria tras una hora cortado al cruzarse un camión