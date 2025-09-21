El corazón galaico de Vitoria

Galicia es tradición, cultura, música y, entre otras virtudes, gastronomía. Y, precisamente, los mejores atributos de esa tierra se convirtieron ayer en protagonistas en el ... Centro Gallego, que celebró sus 70 años de vida en Vitoria. Un festejo que también sirvió para soplar las velas del coro Aturuxo, que cumple 25 años y que deleitó a los asistentes con sus sones tradicionales. De la misma manera que, para cerrar el evento, hizo a ritmo de fado María do Ceo.

Los 160 asistentes a la fiesta celebrada en la sede de Lakua evidenciaron la «hermandad» que les caracteriza y «el compromiso con nuestra tierra y nuestras raíces», como reflejó su presidenta, Mónica Calvo. Un acto que el Centro Gallego quiso aprovechar para homenajear a personas destacadas en su historia, como Celso Reboredo, Ramón Pampín, José Calvo, Félix Ortiz de Zárate, José Luis Domínguez o Licesio Álvarez, entre otros, así como a instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación, el Gobierno vasco, la Subdelegación del Gobierno en Álava y la Xunta u organismos como Fundación Vital, la Diócesis de Vitoria y Gasteiz On que les han respaldado en estos años.

La cita en el Centro Gallego congregó a muchas caras conocidas de la sociedad vitoriana. La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, encabezó una amplia representación del Ayuntamiento, en la que también figuraban Borja Rodríguez, Pascual Borja, Miren Fernández de Landa, Alberto Porras, Maider Uriarte, Iñaki García Calvo y Blanca Lacunza. Por parte del Gobierno vasco, estuvo presente el consejero de Turismo, Javier Hurtado, así como parlamentarias como Laura Garrido, Naiara Bedialauneta o Alazne Arana. El vicario general de Álava, Carlos García Llata, una delegación de Gasteiz On (Patricia García, Víctor Quintas, José González, Marta Fernández, Alberto Cabos y Jon Costelo) y la cantante Kai Nakai también asistieron al acto.