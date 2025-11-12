El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coches en doble fila en la entrada del colegio Corazonistas. Jesús Andrade

Más control de dobles filas en los centros escolares del Sur de Vitoria

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:40

El concejal de Seguridad Ciudadana, el peneuvista César Fernández de Landa, aseguró este miércoles que en los dos últimos años las diferentes patrullas de la Policía Local han intensificado el control de las dobles filas en el entorno de los centros escolares del Sur de la ciudad, donde se encuentran Corazonistas, los institutos Ekialde y Federico Baraibar, N-Click o la Vera Cruz.

Son «zonas prioritarias» y el resto del medio centenar de colegios cuyas entradas y salidas se vigilan desde el punto de vista de la seguridad vial y el flujo de tráfico pasan a un segundo plano «aunque se visitan todos», dijo.

Fernández de Landa destacó que en los últimos años han funcionado medidas como las plazas de aparcamiento exprés en el parking de la Catedral, el cierre de calles como Paseo Cervantes para evitar que se use como atajo, habilitar zonas para los autobuses o la gratuidad del transporte público para menores de 15 años. «Aunque sigue habiendo puntos conflictivos», puntualizó.

Sin datos de multas

El edil peneuvista no ofreció sin embargo datos de sanciones impuestas el año pasado y hasta octubre de este 2025. Sí dijo que en este tiempo se han abierto 642 «fichas de intervención» que son el número de veces que una, dos o más patrullas de la Policía Local acuden a las entradas o salidas de los centros escolares a impedir que haya coches en doble fila que además de obstaculizar el tráfico constituyan peligro de atropello de los escolares.

El portavoz de PP, Iñaki Garcías Calvo, echó en cara al concejal de Seguridad el no disponer de los datos sobre sanciones impuestas por estos efectivos en este periodo para poder realizar una mejor valoración.

