El congreso de artistas emergentes Inmersiones alcanza la mayoría de edad en Vitoria La 18ª edición abre convocatoria de ponencias y performances en el cruce entre arte, ciencia, tecnología y sociedad

Ramón Albertus Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:07 Comenta Compartir

El congreso de artistas emergentes Inmersiones celebra este año su mayoría de edad con una nueva convocatoria abierta a ponencias, conferencias y piezas escénicas o performativas que atraviesen los territorios del arte, la ciencia, la tecnología y la sociedad. Se trata de los cuatro ejes de un programa de referencia para la creación contemporánea en Euskadi.

El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 2 de noviembre, mientras que el fallo del jurado se dará a conocer el día 7. El encuentro presencial se celebrará el 29 de noviembre en el espacio cultural Zas de Vitoria.

En la presentación destaca la colaboración con la red ACTS (Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad) y el grupo de investigación Akmeka, de la Universidad del País Vasco (EHU). Cristina Arrázola-Oñate, presidenta de la asociación cultural Inmersiones, advierte que, pese a la trayectoria consolidada, aún no tienen garantizado el presupuesto, a la espera de que el Gobierno vasco convoque las ayudas a la creación artística. Sí cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria y Fundación Vital.

Los comisarios de esta edición, Andrea Estankona y Natxo Rodríguez, señalan que el evento no solo exhibirá propuestas creativas, sino que también abrirá espacio para «pensar y compartir investigaciones» en torno a cuestiones como la inteligencia artificial y los fundamentos de la creación. Uno de los objetivos, remarcan, es que el arte no aparezca como «adorno o acompañamiento», sino como elemento central. Las bases completas se pueden consultar en la web (inmersionesgasteiz.com).

Además del programa de Inmersiones, este año se lleva a cabo también el proyecto Educacciones, en el que diferentes artistas realizan talleres en centros educativos. Este año cuenta con Jaime de los Ríos, ingeniero de formación y fundador del laboratorio abierto de Arte y Ciencia Arteklab. «Buscamos generar públicos del arte contemporáneo», reivindica Arrázola-Oñate acerca de un programa en el que participan cerca de 200 alumnos, en su mayoría de Bachillerato.