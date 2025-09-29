El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una espectadora de la exposición del año pasado en Zas Kultur durante el congreso Inmersiones. Inmersiones

El congreso de artistas emergentes Inmersiones alcanza la mayoría de edad en Vitoria

La 18ª edición abre convocatoria de ponencias y performances en el cruce entre arte, ciencia, tecnología y sociedad

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:07

El congreso de artistas emergentes Inmersiones celebra este año su mayoría de edad con una nueva convocatoria abierta a ponencias, conferencias y piezas escénicas o performativas que atraviesen los territorios del arte, la ciencia, la tecnología y la sociedad. Se trata de los cuatro ejes de un programa de referencia para la creación contemporánea en Euskadi.

El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 2 de noviembre, mientras que el fallo del jurado se dará a conocer el día 7. El encuentro presencial se celebrará el 29 de noviembre en el espacio cultural Zas de Vitoria.

En la presentación destaca la colaboración con la red ACTS (Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad) y el grupo de investigación Akmeka, de la Universidad del País Vasco (EHU). Cristina Arrázola-Oñate, presidenta de la asociación cultural Inmersiones, advierte que, pese a la trayectoria consolidada, aún no tienen garantizado el presupuesto, a la espera de que el Gobierno vasco convoque las ayudas a la creación artística. Sí cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria y Fundación Vital.

Los comisarios de esta edición, Andrea Estankona y Natxo Rodríguez, señalan que el evento no solo exhibirá propuestas creativas, sino que también abrirá espacio para «pensar y compartir investigaciones» en torno a cuestiones como la inteligencia artificial y los fundamentos de la creación. Uno de los objetivos, remarcan, es que el arte no aparezca como «adorno o acompañamiento», sino como elemento central. Las bases completas se pueden consultar en la web (inmersionesgasteiz.com).

Además del programa de Inmersiones, este año se lleva a cabo también el proyecto Educacciones, en el que diferentes artistas realizan talleres en centros educativos. Este año cuenta con Jaime de los Ríos, ingeniero de formación y fundador del laboratorio abierto de Arte y Ciencia Arteklab. «Buscamos generar públicos del arte contemporáneo», reivindica Arrázola-Oñate acerca de un programa en el que participan cerca de 200 alumnos, en su mayoría de Bachillerato.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Detienen a tres hombres en Vitoria por dos robos con violencia en un parque y en la calle
  4. 4 Un herido grave tras chocar su coche con el tranvía en la rotonda América Latina de Vitoria
  5. 5 Un desprendimiento obliga a vallar los Arquillos en pleno Mercado Medieval de Vitoria
  6. 6

    La Federación de Malasia reconoce un «error técnico» en la inscripción de Garcés
  7. 7

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  8. 8

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  9. 9

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  10. 10

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El congreso de artistas emergentes Inmersiones alcanza la mayoría de edad en Vitoria

El congreso de artistas emergentes Inmersiones alcanza la mayoría de edad en Vitoria