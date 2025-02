Los concesionarios arrancan con ofertas «agresivas» para recuperar al cliente

Juan Carlos Berdonces Logroño Domingo, 10 de mayo 2020, 00:27 Comenta Compartir

Ya está todo listo en los concesionarios alaveses para recuperar mañana una actividad que se vino abajo hace ahora dos meses con el primer estado de alarma. Y las consecuencias de este cierre absoluto han sido contundentes: 166 coches se vendieron en marzo -un 74% menos que hace un año- y solo seis en abril -en el mismo mes de 2019 la cifra ascendió a medio millar-.

Pero la propuesta de las diferentes compañías automovilísticas para salir de esta crisis es igual de directa, con unas ofertas «agresivas» y unos descuentos «interesantes», en algunos casos «como nunca habíamos visto». Todo para intentar recuperar la clientela, coinciden los responsables de concesionarios consultados por EL CORREO.

«Generar confianza» es, a juicio de todos ellos, una de las claves principales en esta 'nueva normalidad' en la que entran mañana las exposiciones de vehículos. «Cuando vengan a nuestras instalaciones han de sentirse seguros porque eso tendrá una influencia positiva de cara a la compra», considera Óscar Uzquiano. Así que el uso de mascarillas y geles para acceder a los coches, de atriles o mamparas para mantener la separación o de equipos de ozono para desinfectar los vehículos y el concesionario en su conjunto «ya forman parte de nuestro negocio. Vamos a estar trabajando así mucho tiempo», confiesa Eugenio Eguinoa.

Con cita previa

Y también con atención mediante cita previa para evitar aglomeraciones. Aunque los empresarios del sector reconocen que «no sabemos cómo va a responder la gente en los primeros días». Sí tienen claro que los trabajos de taller «van a ser habituales», espera Alberto Lasa, «porque la gente seguro que quiere tener el coche a punto por si se permiten los desplazamientos a otras provincias».

En este sentido, disponer de un vehículo propio «va a ser una garantía para cualquier desplazamiento», reconoce Zuriñe San Vicente, «y la gente lo va a preferir antes que el transporte público». Con lo que el sector agradecerá este cambio de hábito «y si la gente quiere comprar coche, ahora va a tener las mejores ofertas -descuentos de varios miles de euros- y buenas posibilidades de financiación», apuntan los diferentes empresarios.

El desplome de las ventas tras estos dos meses sin actividad supera el 40%, una caída «de la que nos va costar mucho recuperarnos», dice Roberto Fernández. Y para ello la ayuda institucional «es clave. Necesitamos cualquier tipo de impulso para estimular el mercado». Y si la industria de la automoción «tiene la relevancia que dicen los políticos -representa en España el 10% del Producto Interior Bruto y emplea al 9% de la población activa-, es el momento de darle ese apoyo para volver a generar actividad y mercado», opina Iñaki Rivacoba.

Los datos 1.200 empleos, aproximadamente, generan los concesionarios de coches de Álava entre vendedores, personal de administración, mecánicos de talleres...

10% del Producto Interior Bruto (PIB) de España representa el sector de la automoción entre fabricantes de coches, concesionario, recambios...

Limpieza con ozono. Todas las exposiciones extreman sus medidas de seguridad e higiene para generar confianza.

Ese estímulo que reclaman podría llegar «con la recuperación de los planes Renove o Pive (Programa de Incentivo al Vehículo Eficiente) que pueden animar a la gente a cambiar de coche. Han sido iniciativas de las que nos hemos beneficiado todas las partes», admite César Antón.

Los concesionarios volverán mañana a la actividad pero no lo harán con sus plantillas al completo. El personal se irá incorporando «en función de las necesidades. Nos enfrentamos a una situación nueva y no sabemos cómo vamos a responder», explica Julio Cuadra. Las diferentes firmas tampoco descartan tener que recurrir a nuevos ERTEs, ya no de fuerza mayor sino por causas organizativas o productivas, si el mercado se recupera a una velocidad menor de la que desean los empresarios.

«Vamos a tener que empezar casi de cero. Harán falta ayudas» eugenio eguinoa. grupo deltavi (Fiat, Jaguar, Mazda, Kia)

Las administraciones públicas van a jugar un papel «clave» en la recuperación del sector de la automoción «porque es casi como empezar de cero». Por ello Eugenio Eguinoa reclama «planes de estímulo para recuperar un mercado que se nos ha venido abajo por completo». En el mes de mayo tampoco tiene muchas esperanzas «y nos va a servir de prueba para ver cómo se comporta el cliente y cómo podemos trabajar nosotros». Y asume que la incorporación del personal ahora en ERTE «ha de ser también en función de las necesidades de trabajo».

«Ahora disponer de un coche propio nos va a dar más seguridad» òscar uzquiano. autocentro armentia (Toyota y Honda)

Tiene claro que «ahora mismo lo más importante es generar confianza al cliente» y por ello en los concesionarios Auto Centro Armentia y Alto Armentia «hemos extremado al máximo las condiciones de seguridad, incluso con un equipo de ozono para desinfectar de noche toda la instalación». Óscar Uzquiano espera poder empezar a entregar a partir de hoy los 46 coches que se quedaron pendientes antes del cierre de marzo. «Ahora tener un vehículo propio nos va a dar seguridad», confiesa, «mucho más que desplazarnos en transporte público».

«La crisis es de una magnitud tremenda y habrá nuevos ERTEs» roberto fernández. agromotor (Peugeot y Ford)

Recuerda que con la crisis del 92 «muchos concesionarios se quedaron por el camino» y espera que ahora no suceda «pero vamos a necesitar no solo vender o arreglar coches» sino también recurrir a nuevos ERTEs «porque el impacto va a ser de una magnitud tremenda». El coche «lamentablemente para nosotros no va a ser un bien de primera necesidad» pero Roberto Fernández asegura que «también se van a dar facilidades por parte de las compañías para lograr buenas financiaciones. Esperemos que el Gobierno también ayude».

«Nos planteamos ir a casa de los clientes a recoger su coche» alberto lasa. autolasa (Hyundai) y Lasauto (Subaru y Ssangyong)

En Álava se han matriculado entre marzo y abril 172 coches «cuando al mes la media son 500», lamenta Alberto Lasa. Pero no quiere caer en el derrotismo porque «hay mercados como el chino que se está recuperando muy bien. Además, este año las vacaciones serán de interior y la gente va a querer desplazarse en su coche así que habrá revisiones, mantenimientos...». El trabajo en el taller «no creo que falte desde que abramos» y en su caso se plantean «ir a casa del cliente a buscar el turismo para dar todo tipo de facilidades y seguridad».

«Las ventas por internet van a crecer de forma notable» iñaki rivacoba. autoelectricidad arregui (volvo)

Las crisis generan oportunidades o al menos abren nuevos caminos «y en nuestro sector la venta por internet se va a desarrollar con fuerza. Tenemos que potenciar esos canales porque serán más demandados por los clientes», señala Iñaki Rivacoba. Dos meses sin actividad «es demasiado tiempo porque tampoco se han podido gestionar pedidos», sostiene, pero confía en «ir generando de nuevo un mercado atractivo. Si la industria de la automoción tiene tanta relevancia en España como dicen, es el momento de darle todo el apoyo que necesita».

«Tenemos un parque de vehículos antiguo y es hora de renovarlo» césar antón. álava lascaray (Citroën y DS)

Aprender a convivir con el virus «va a ser fundamental», señala César Antón, «y por eso los concesionarios estamos poniendo todo de nuestra mano» para que la vuelta a la actividad sea segura. El negocio puede cambiar «sobre todo por la demanda del cliente de tener todas las garantías» de higiene para evitar contagios. «Por nuestra parte creo que estamos preparados y las necesidades son las mismas. Hay un parque de vehículos viejo que es conveniente renovarlo para cuidar el medio ambiente y para ello necesitamos recuperar planes como el Renove o el Pive».

«Con la venta de camiones y furgonetas hemos hecho algo» zuriñe san vicente. mercedes ondo (Mercedes, Mitsubishi y Smart)

La marca de la estrella tiene especial relevancia en Vitoria y con la venta de los modelos de furgoneta Vito o Clase V que se fabrican aquí «o de los camiones hemos hecho algo porque el resto del mercado ha estado completamente parado», señala Zuriñe San Vicente. La demanda de coches, en cambio, ha quedado retenida «pero ahora iremos dándole salida, entre medidas de seguridad reforzadas para que nuestros clientes se sientan protegidos». En este sentido, el transporte en vehículo privado «va a ser una prioridad para la ciudadanía».

«Ahora es el momento de comprar un coche y financiarlo muy bien» julio cuadra. belabia motor (Skoda y Volkswagen) y Lendiz (Seat)

Las ventas de vehículos «han caído hasta un 50% y si ya preveíamos un 2020 complicado, ahora lo será aún más». Pero Julio Cuadra quiere ser optimista y lanza un mensaje claro: «Ahora es el momento de comprarse un coche». Las ofertas «serán importantes» y la financiación «que se puede conseguir puede dar grandes facilidades de pago». Cree que pueden sufrir más los vehículos de alta gama y confiesa que «la apuesta por el coche eléctrico entre las diferentes compañías va a seguir muy presente. Pero se necesita la ayuda institucional».