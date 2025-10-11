Concentración en Vitoria contra los macroproyectos eólicos y fotovoltaicos previstos en Álava
Los participantes han acusado al Gobierno vasco y la Diputación alavesa de colocarse «al servicio de los negocios privados, dejando desprotegidas las zonas rurales»
Sábado, 11 de octubre 2025, 13:44
Más de un centenar de personas se han concentrado este sábado al mediodía en Vitoria convocadas por diferentes colectivos sociales para mostrar su rechazo a ... todos los nuevos macroproyectos eólicos y fotovoltaicos proyectados en Álava en los últimos meses y años.
Tras pancartas con los lemas 'Nuestros pueblos no se venden', 'Renovables sí, pero no así', 'No a los macroproyectos, defendamos la tierra', o 'Araba no está en venta', han denunciado que tras los discursos de descarbonización y soberanía energética hay multinacionales, negocios «millonarios privados, fondos buitres y políticas y políticos que llenan sus bolsillos con puertas giratorias». Lo han hecho en la plaza de La Provincia, frente a la sede de la Diputación Foral de Álava.
«Mientras nos zarandean con datos y nos hablan de descarbonización, el transporte por carretera crece sin control. Las plataformas logísticas multiplican los camiones, y los vuelos nacionales, internacionales y transoceánicos aumentan el consumo de combustibles fósiles», han reprochado en un comunicado leído en la concentración.
Tras recordar que recientemente han presentado más de 8.000 nuevas alegaciones, que se suman a las más de 50.000 que ya se presentaron anteriormente a macroproyectos eólicos, fotovoltaicos, al TAV, al PTS de Energías Renovables, han lamentado que les siguen «ignorando». Por ello, han acusado al Gobierno vasco y la Diputación alavesa de colocarse «al servicio de los negocios privados, dejando desprotegidas las zonas rurales, la ganadería y la agricultura».
En este punto, han indicado que se está a las puertas de la aprobación del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, del que han criticado que abre las puertas a «macroproyectos industriales fotovoltaicos y eólicos, incluyendo líneas kilométricas de alta tensión». «Es un regalo a las empresas, un expolio disfrazado que no dejará beneficio alguno para la población. Solo especulación y privatización de nuestra tierra», han subrayado.
