El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Concentración en Vitoria contra los macroproyectos eólicos y fotovoltaicos previstos en Álava

Los participantes han acusado al Gobierno vasco y la Diputación alavesa de colocarse «al servicio de los negocios privados, dejando desprotegidas las zonas rurales»

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:44

Comenta

Más de un centenar de personas se han concentrado este sábado al mediodía en Vitoria convocadas por diferentes colectivos sociales para mostrar su rechazo a ... todos los nuevos macroproyectos eólicos y fotovoltaicos proyectados en Álava en los últimos meses y años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»
  2. 2

    Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»
  3. 3

    Asaltos a ancianos en Vitoria: «Nos tenía engañados. ¿Cómo saber que robaba a mayores?»
  4. 4

    Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»
  5. 5

    El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación con ayuda de Chat GPT
  6. 6

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  7. 7

    La marcha del CEO de Aernnova anticipa tiempos complicados para la compañía vasca
  8. 8 Detenido en Vitoria por intentar besar a un hombre y darle un puñetazo ante su negativa
  9. 9

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  10. 10 La Euroliga sólo colaborará en la liga europea de la NBA si mantiene «la autoridad» y no se «margina» a los clubes actuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Concentración en Vitoria contra los macroproyectos eólicos y fotovoltaicos previstos en Álava

Concentración en Vitoria contra los macroproyectos eólicos y fotovoltaicos previstos en Álava