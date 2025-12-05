Se complica el pacto para el tercer presupuesto del Gabinete Etxebarria

A la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, que hace gala de haber acordado con todos los partidos durante lo que lleva de mandato, le ... va a costar algo más que otras veces la negociación del que será el tercer presupuesto municipal del tándem PSE-PNV en minoría, cuyo proyecto presentará en los próximos días. Será más dificultosa por tratarse de las penúltimas cuentas y por aquello de que la firma de grandes pactos de gobierno no se mantiene más de media legislatura. Ya se sabe, la maquinaria electoral, como las luces navideñas, cada vez se enciende antes. Pero también, porque guste o no, quienes ostentan el poder local, socialistas y jeltzales, se miran en el espejo del Palacio Foral. En la Casa Consistorial, los dos socios aguardan a ver si una eventual prórroga del presupuesto foral tendrá consecuencias para el municipal.

Solo EH Bildu, formación con la que Etxebarria ha acordado ya dos presupuestos y dos ordenanzas fiscales, ha salido a la palestra -antes de saberse a cuánto asciende el dinero que tiene el Ayuntamiento para gastar- para ofrecer su «total voluntad de diálogo y negociación». Es el mantra del equipo que lidera Rocío Vitero desde principios de legislatura, cuando acordó las cuentas con el equipo que le había arrebatado la Alcaldía. Hace tan sólo unas semanas las tres formaciones PSE-PNV y EH Bildu se habían dado la mano virtual (no hubo fotografía conjunta) para sacar adelante una subida de impuestos del 2,5%.

Y esto en un momento en que desde el Euzkadi buru batzar se marca una distancia cada vez más abismal con los de Otegi-Otxandiano. Esto ha llevado al PNV a marcar perfil en las instituciones locales y en el Ayuntamiento de Vitoria, el grupo que el lidera Beatriz Artolazabal ha discrepado en público con Maider Etxebarria ante cuestiones como el centro de refugiados de Arana o la seguridad ciudadana. Durante el debate de política general, Artolazabal fue especialmente dura con Bildu a la que reprochó que había estado años al margen de las instituciones y «ahora quieren que creamos que han inventado la gestión. Los conversos a la cola; llegan tarde y mal».

No parecía pues que el PNV iba a llegar a más acuerdos en Vitoria con la coalición soberanista, pero sí llegaron y se desbloqueó la reforma de la gasolinera Goya y se pactaron las ordenanzas fiscales de 2026.