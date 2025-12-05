El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Un herido en una colisión múltiple entre un camión y tres turismos en la A-1 en Vitoria
Etxebarria, Artolazabal y Vitero. Igor Aizpuru

Se complica el pacto para el tercer presupuesto del Gabinete Etxebarria

El Gobierno Local PSE-PNV, que aún no ha presentado su plan económico para 2026, mira con preocupación al Palacio de la Provincia

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:13

Comenta

A la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, que hace gala de haber acordado con todos los partidos durante lo que lleva de mandato, le ... va a costar algo más que otras veces la negociación del que será el tercer presupuesto municipal del tándem PSE-PNV en minoría, cuyo proyecto presentará en los próximos días. Será más dificultosa por tratarse de las penúltimas cuentas y por aquello de que la firma de grandes pactos de gobierno no se mantiene más de media legislatura. Ya se sabe, la maquinaria electoral, como las luces navideñas, cada vez se enciende antes. Pero también, porque guste o no, quienes ostentan el poder local, socialistas y jeltzales, se miran en el espejo del Palacio Foral. En la Casa Consistorial, los dos socios aguardan a ver si una eventual prórroga del presupuesto foral tendrá consecuencias para el municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

