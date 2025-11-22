El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El carnicero Txomin Gómez Zubia, en su local. Igor Aizpuru
Plaza de Abastos

Comparativa de precios de los productos típicos de la Navidad

Datos recogidos en la Plaza de Abastos de Vitoria el año pasado y éste

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:13

Recorremos la Plaza de Abastos de Vitoria para hacer una comparativa de precios con respecto al año anterior. El precio del solomillo de ternera, por ... ejemplo, uno de los manjares más solicitados, ha aumentado 10 euros en un año. La mayoría de alimentos típicos en la mesa navideña han aumentado su coste en mayor o menor medida, aunque hay excepciones. La lubina, por ejemplo, es algo más barato que en 2024. A pesar de que no haya grandes sorpresas, todo indica que Álava camina hacia una Navidad cara, por lo que muchos consumidores se han animado a anticipar sus compras y a llenar el congelador.

