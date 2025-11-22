Comparativa de precios de los productos típicos de la Navidad
Datos recogidos en la Plaza de Abastos de Vitoria el año pasado y éste
Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:13
Recorremos la Plaza de Abastos de Vitoria para hacer una comparativa de precios con respecto al año anterior. El precio del solomillo de ternera, por ... ejemplo, uno de los manjares más solicitados, ha aumentado 10 euros en un año. La mayoría de alimentos típicos en la mesa navideña han aumentado su coste en mayor o menor medida, aunque hay excepciones. La lubina, por ejemplo, es algo más barato que en 2024. A pesar de que no haya grandes sorpresas, todo indica que Álava camina hacia una Navidad cara, por lo que muchos consumidores se han animado a anticipar sus compras y a llenar el congelador.
+2,3
Ostras
Antes: 1,60 euros | Ahora: 3,90 euros
+10
Rape
Antes: 38,80 euros | Ahora: 49,80
+8,3
Merluza de anzuelo
Antes: 38,50 euros | Ahora: 46,80 euros
-8
Lubina superior
Antes: 37,50 euros | Ahora: 29,50
-5,1
Centollo
Antes: 18 euros | Ahora: 12,90 euros
+9
Buey vivo
Antes: 20 euros | Ahora: 29 euros
+3,9
Lechazo de Aranda
Antes: 22,9 euros | Ahora: 26,80 euros
=
Cabrito
Antes: 24 euros | Ahora: 24
+4
Solomillo de vaca
Antes: 47 euros | Ahora: 51 euros
+10
Solomillo de ternera
Antes: 46 euros | Ahora: 56
-3,1
Chuleta de vaca
Antes: 39 euros | Ahora: 35,90 euros
=
Mejillón gallego
Antes: 4,90 euros | Ahora: 4,90
-9,2
Almejas
Antes: 59 euros | Ahora: 49,80 euros
=
Caracolillos grandes
Antes: 29 euros | Ahora: 29
+4,9
Kokotxas de bacalao
Antes: 34,6 euros | Ahora: 39,5 euros
-12
Cochinillo
Antes: 100 euros | Ahora: 88 euros
