Enrique Lluch.

Enrique Lluch | Teólogo y economista

«Compararnos a los demás es una puerta abierta al fracaso»

Presenta hoy su ensayo sobre los perjuicios de un individualismo nocivo en el Aula de Cultura de ELCORREO

Ania Ibañez

Martes, 7 de octubre 2025, 00:19

El teólogo y economista Enrique Lluch (Almàssera, 1967) se dio cuenta a través de la economía de que muchas personas viven «enmimismadas», un neologismo aplicado ... por él mismo para definir una forma de individualismo nocivo. En su ensayo 'Enmimismados. Manual para descentrarse', que presenta hoy a las 19.00 horas en el Aula de Cultura de ELCORREOen la Casa de la Cultura, Lluch explica cómo salir de este bucle para encontrar «una mejor manera de vivir».

