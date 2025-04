El comercio vitoriano renueva el armario

Inspiración absoluta. Un espejo del que tomar nota de las combinaciones más extravagantes y fabulosas para, después, dar rienda suelta a la autoexpresión en cada ... forma de vestir. Esas son las intenciones que persiguen los desfiles multitudinarios de las grandes 'casas' de la moda al exponer sus creaciones en los eventos organizados en capitales internacionales como Nueva York, Milán o París. Este martes, aunque en menor escala, también fueron los objetivos que se alcanzaron en Vitoria tras el estreno de otra nueva edición -ya van 46- de la Pasarela Gasteiz On.

Con una diferencia. El género que salió a la palestra del Palacio Europa y sirvió a más de 400 espectadores de pista para no desentonar con sus 'looks' en los próximos meses, no eran diseños de Rabanne, Balenciaga, Dior o Prada sino ropa que cualquiera puede comprar en los comercios locales que se mantienen abiertos en la ciudad.

SKFK (Independencia, 16), Moda María Jesús (Portal de Foronda, 32) y Tou-ché (Independencia, 6), con la moda infantil, fueron los encargados de exhibir sus mejores prendas prêt-à-porter, que el público sabrá dónde encontrarlas al enviar, tras el evento, una foto del 'outfit' al WhatsApp de la organización (611 74 67 11).

Además, más de una veintena de tiendas -como Galerías Xara, Madreselva o Cariella By C. Guinea- se sumaron a la exhibición de «tendencias», donde los conjuntos los lucían modelos profesionales de la escuela M.Class, pero también miembros de la asociación de Síndrome de Down de Álava (Down-Araba-Isabel Orbe), que hicieron que la cita destacara por su carácter «social e inclusivo».

Con ellos quedó claro que la moda que se llevará estos meses se asemejará a un cajón de sastre. Los expertos determinan que, con la subida de las temperaturas, habrá cabida para (casi) todo. Los vestidos lenceros, emblema de la sofisticación, estarán muy presentes por su contraste entre lo delicado y lo formal. Igual que los polos deportivos, perfectos para quien se encuentre en una búsqueda de la comodidad total o las transparencias, completamente acertadas para alguna fiesta de noche. «A las bragas a la vista les queda vida para rato», se arriesgó a decir Iñaki Elorza, que puso voz al evento.

Las bermudas XL, con un largo hasta la rodilla y muy anchas, liderarán los estilismos de las más atrevidas. Y, también el volumen, más propio de la década de los 80, seguirá siendo una apuesta que, esta vez, se llevará al extremo con faldas amplias, mangas exageradas, hombreras, gabardinas con leggins...

Manteles, cortinas y sábanas

En cuanto a los colores, el verde agua o menta, combinados con tonos muy claros como el rosa suave o el azul bebé, teñirán todos los armarios, así como conviene no perder de vista el amarillo mantequilla o el plata.

Ya lejos de todo ese ecosistema en el que lo que más importa consiste en adecuarse al último grito de la moda, las jóvenes diseñadoras Iria Flabia, de Vitoria, y Ley Herma, de Navarra, presentaron su apuesta por la 'slow fashion' con dos colecciones sin parangón que les encumbraron como «nuevos talentos» a tener en cuenta.

Flabia, que lanzó en la capital alavesa su primera colección, se decidió a darle una vuelta de tuerca a la historia original del libro 'El mago de Oz'. Con 'Sliver Slipper Runway' (como llamó a esta cápsula), quiso darle vida a los conjuntos de esta historia infantil, pero ajustándose al cuento que se narraba allá por el 1900. Lo hizo, además, cumpliendo con el reto de crear las prendas exclusivamente con tejidos de manteles, cortinas, sábanas y ropa de segunda mano.

Por su parte, la navarra Herma aportó elegancia y modernidad a la moda nupcial. Inspirándose en «la belleza matemática y simétrica» , compuso sus ocho 'looks' con vestidos con capas superpuestas, tejidos con guipur (un tipo de encaje), gasas, bordados y flores. De alguna forma, se propuso «reinterpretar la ciencia en clave de alta costura».

Los desfiles continúan hoy y mañana, a partir de las 20.00 horas. Las invitaciones a la pasarela se pueden adquirir en la web (pasarelagasteizon.com).