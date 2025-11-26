Esto es lo que cobran los alcaldes de Álava Tres de los cinco regidores que más ingresan de España pertenecen a municipios vascos

¿Cuánto cobra el alcalde de mi pueblo? Quien más o quien menos se ha hecho esa pregunta alguna vez, porque, no nos engañemos, los sueldos de los políticos más cercanos generan siempre curiosidad y debate. Los hay que piensan que la labor de los gestores municipales debe estar bien pagada; también los hay que consideran que las nóminas que algunos se llevan a su casa a fin de mes son demasiado altas para la labor que desarrollan. Como lo mejor en estos casos es dejar las cuentas claras y mostrar la mayor transparencia posible, el Ministerio de Hacienda y Función Pública desvela cada año los emolumentos de los regidores de todo el país. Acaban de ver la luz los datos de 2024.

Un vistazo rápido confirma que entre los cinco mejor pagados figuran los tres responsables municipales de las tres capitales vascas. De ellos, el sueldo de Juan Mari Aburto, primer edil de Bilbao, destaca como el mejor pagado de Euskadi y el segundo con mejor nómina de España. Sus 105.557 euros anuales solo se ven superados por los 110.688 que ingresa el madrileño José Luis Martínez Almeida. Tras ellos, están el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, con 104.000 euros y el ya exregidor de San Sebastián, Eneko Goia, con cobró 96.965.

La cuarta plaza de este peculiar ranking es para la máxima edil de Vitoria, Maider Etxebarria, que declaró 96.016. La nómina anual de cada uno de ellos es superior a la del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que percibió 93.145 euros en el mismo periodo.

Por encima del presidente del Ejecutivo, también están los regidores de Sevilla, José Luis Sánz, (95.685 euros); Málaga, Francisco de la Torre (95.501 euros) o Marbella, María Ángeles Muñoz (95.465 euros).

Por encima del presidente del Ejecutivo, también están los regidores de Sevilla, José Luis Sánz, (95.685 euros); Málaga, Francisco de la Torre (95.501 euros) o Marbella, María Ángeles Muñoz (95.465 euros). Muy cerca de la de Pedro Sánchez se quedó la nómina anual de la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre. Con sus 92.201 euros declarados, se quedó a tan solo 944 euros del presidente español.

Si centramos el foco en Álava, el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo (PNV), es el segundo mejor pagado del territorio por detrás de Etxebarria, con 71.446 euros. Les siguen el socialista Mitxel Montes en Iruña de Oca (60.146), la jeltzale Txelo Auzmendi en Asparrena (55.639) y los también peneuvistas Jon Escuza en Okondo (51-346) y Nerea Bengoa en Legutio (46.946). Son seis de las once alcaldías, junto a la de Vitoria, que tienen dedicación exclusiva en el cargo. Las otras cinco son Alegría, Aramaio, Artziniega, Ayala y Campezo.

Luego están aquellos alcaldes que solo cobran por asistencia a plenos o juntas de gobierno. Son los denominados 'sin dedicación' y en Álava son 15. De ellos, y según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, los de Añana, Baños de Ebro, Elvillar, Kripan, Kuartango, Navaridas, Samaniego y Yécora no ingresaron ni un euro; mientras que los de Leza, Moreda y Zalduondo no llegan a los 1.000 euros. En este grupo, el que más dinero ha percibido ha sido el de Lantarón (6.020).

España suma 8.131 municipios y todos ellos están obligados a enviar los datos de lo que cobran sus alcaldes al Gobierno central, pero no todos cumplen. El organismo también publica la relación de ayuntamientos que no han desvelado los emolumentos de sus responsables, o que han enviado datos incompletos. En este grupo hay 1.271 consistorios pero ninguno está en Álava.