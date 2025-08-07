Ciudadanos retienen a un ladrón que intenta robar un reloj de 30.000 euros en Vitoria Un repartidor salió en auxilio de la víctima y pudo atrapar al ladrón con ayuda de otras personas

Un hombre de 28 años fue detenido este miércoles en Vitoria como presunto autor de un delito de robo con violencia. Los hechos sucedieron poco después de las cuatro y media de la tade, en la calle Badaia, donde varios ciudadanos le tuvieron retenido hasta la llegada de la Policía.

Al parecer, la víctima estaba en el interior de su vehículo parado con la ventanilla bajada cuando notó un fuerte tirón en su muñeca izquierda y cómo un individuo le arrancaba el reloj de la mano y abandonaba el lugar a la carrera. Salió en su auxilio un repartidor que se encontraba en el lugar de los hechos. que observó al hurtador huyendo, le persiguió y le intercept. El ladrón se revolvió y le golpeó en varias ocasiones, pero gracias a la ayuda de varios ciudadanos se logró retenerle hasta la llegada de los agentes.

En vista de todas las manifestaciones, se procedió a la detención y la víctima pudo recuperar su reloj, valorado en aproximadamente 30.000 euros, aunque con la correa rota.

Más detenidos

No fue la única detención por robo con violencia en las calles de la capital alavesa. Otro hombre de 24 años fue detenido a las dos del mediodía en la céntrica calle Portal del Rey, donde una patrulla fue requerida porque el joven había ocasionado daños en un portal. Cuando los agentes llegaron al lugar el varón ya lo había abandonado, por lo que procedieron a buscarlo por las inmediaciones, recibiendo un comunicado por radio donde se les informaba de que el implicado había accedido a un establecimiento comercial y estaba ocasionando molestias.

Rápidamente los agentes se personaron en el establecimiento observando cómo los vigilantes de seguridad tenían retenido a este varón en el suelo y les costaba retenerlo debido a su agresividad, por lo que tuvieron que reducir y engrilletar. Resultó que cuando el joven accedió al establecimiento se le reconoció por ser un hurtador habitual, observando a través de las cámaras cómo sustraía dos perfumes y huía.

Los vigilantes de seguridad iniciaron una persecución para que no consiguiera llevarse los productos, si bien el joven hizo caso omiso a las indicaciones. Cuando consiguieron alcanzaron el varón se revolvió agrediendo a uno de los vigilantes. En vista de lo sucedido la Policía Local procedió a la detención.

También fue detenido otro hombre, de 26 años, por lesiones, amenazas y coacciones graves. Fue en Beato Tomás de Zumárraga, donde el varón, reconocido como hurtador habitual se enfrentó a un dependiente que le recriminó llevarse un producto de su establecimiento sin pagar.