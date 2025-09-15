Un ciclo en Vitoria llama a la unidad frente al racismo Bajo el lema '¡El racismo empieza en nuestro barrio! ¡En nuestro barrio se lucha!', el programa reunirá seis actividades entre el 2 y el 30 de octubre

Jon Casanova Vitoria Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:03 Comenta Compartir

Bajo el lema '¡El racismo empieza en nuestro barrio! ¡En nuestro barrio se lucha!', llega a Vitoria un ciclo concebido como un espacio para debatir sobre racismo y procesos migratorios desde una perspectiva comunitaria. La iniciativa parte de la preocupación por el uso político del racismo y la necesidad de abordarlo colectivamente. El ciclo plantea el racismo y la migración «enfocado en lo que sucede en nuestro barrio pero también con una idea de construir nuestra comunidad e intentar que no se nos vaya de las manos la cuestión del racismo que la extrema derecha está intentando copar», ha subrayado Bea Morales, empleada en Bea Forest Liburutopia.

El ciclo, que se desarrollará a lo largo del mes de octubre, pretende ser el inicio de un debate continuado en la ciudad. «Sabemos que es un tema demasiado extenso pero vamos a plantear, por lo menos, una serie de temas y entre todas discutir intentar encontrar salidas», ha expresado Morales. Un problema que consideran que «no hay que salir de nuestro propio establecimiento para ver este problema con nuestros propios ojos. ¿Quién nos trae los libros que compráis?», ha reflexionado Xabier Lasa, trabajador de la librería. Muchas preguntas planteadas que quizá no tengan respuesta, pero que «al menos queremos ponerlas encima de la mesa», ha explicado.

El programa consta de seis actividades que se celebrarán durante el mes de octubre, siempre a las 19.00 horas. La primera cita será el jueves 2 con la mesa redonda 'Fronteras, ¿para qué?', a la que seguirán una charla sobre cuidados y migración (9 de octubre), una mesa redonda con el título del ciclo (16 de octubre), la presentación del libro El comunismo y la cuestión del imperialismo (21 de octubre), una conferencia con Said Boumama sobre migración, racismo y colonialismo francés (23 de octubre) y un taller práctico en el Casco Viejo bajo el lema 'Luchar contra el racismo en alde zaharra' (30 de octubre). Además, durante todo el mes podrá visitarse la exposición Mugak, que contará con traductores para quien lo necesite.

La invitación está abierta para todos los públicos a lo largo del mes de octubre en Eva Forest Liburutopia y la información también está disponible en todas sus redes sociales.