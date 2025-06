El Casco Viejo estrenará ambulatorio en 2028 tras seis años de desacuerdos

Rosa Cancho Lunes, 2 de junio 2025, 18:45 Comenta Compartir

Seis años después de que se optase por trasladar el centro de salud del Casco Viejo al antiguo hospicio de la calle San Vicente de Paúl, por fin las dos instituciones implicadas, el Ayuntamiento y Osakidetza, están a punto de firmar el convenio que permitiría una de las actuaciones sanitarias más demandadas de la ciudad. El barrio eso sí tendrá que aguantarse al menos tres años más, hasta 2028, con las instalaciones de la calle Correría, que además de pequeñas, presentan problemas de accesiblidad y saneamientos. Y es que entre dimes y diretes, serán necesarios 36 meses o más para que el nuevo ambulatorio, al que Salud destinará 10,4 millones de euros abra sus puertas.

El concejal de Políticas Sociales, el peneuvista Lucho Royero, ha confirmado este lunes que el convenio que las dos administraciones han tardado tanto tiempo en definir y que les hizo entrar en bucle durante unos años, está ya a punto. Vitoria no estaba dispuesta a mover ficha si Osakidetza no se hacía cargo de los gastos de traslado de los 40 usuarios del centro de atención diurna LAR ubicado ahora en el edificio religioso y el Servicio Vasco de Salud decía que no iba a iniciar las obras mientras estuviera allí ese espacio asistencial.

Tras numerosas consultas, entre ellas algunas al servicio foral de patrimonio ya que el edificio del siglo XVII está catalogado, hay un nudo que ya se ha desecho. El Ayuntamiento ya estudia las reformas que hará a cuenta de las arcas del Gobierno vasco en la contigua residencia San Prudencio para trasladar allí el LAR y a todos sus usuarios. No será posible que el nuevo centro de salud sea una realidad antes de final de legislatura, reconoció Royero. Acaba en mayo de 2027.

Se espera que la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y el consejero de Salud, Alberto Martínez, firmen en breve el convenio que incluirá un cronograma. Hasta ahora había transcendido que la idea era que el viejo edificio religioso, propiedad del Ayuntamiento, fuera cedido a Osakidetza durante 75 años. Tiene cinco plantas y una iglesia anexa ya desacralizada.

Necesita una reforma integral. Una vez que esté redactado el proyecto de obra, el Servicio Vasco de Salud destinará 2,10 millones de euros en 2026 al inicio de la rehabilitación. En 2027, tiene prevista otra inyección de 4,80 millones y el resto de los 10,4 de euros en los que presupuesta de momento los trabajos los deja para 2028.

Por su parte, el Ayuntamiento deberá decidir si una vez vacío el actual centro de salud, utilizará esos despachos para ampliar la escuela de música Luis Arámburu.