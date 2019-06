La Carrera de la Mujer busca récords este domingo en Vitoria Se espera que 6.000 mujeres completen esta carrera de 5 km, ya sea corriendo o andando. / RAFA GUTIÉRREZ La XII edición de esta cita solidaria teñirá las calles de rosa a partir de las 11.00 y concienciará sobre la prevención del cáncer de piel JUDITH ROMERO Martes, 4 junio 2019, 13:32

Unas zapatillas cómodas, buena compañía, hidratación y protección solar. Mucha protección solar. Eso es todo lo necesario para disfrutar de los 5 km de la Carrera de la Mujer, que ya celebra su duodécima edición en la capital alavesa. «Queremos que sea una carrera solidaria y divertida donde la gente se lo pase bien al tiempo que apoyamos causas como la lucha contra el cáncer», ha explicado el atleta Martín Fiz en la presentación de la cita deportiva, que arrancará a partir de las 11.00 en el parking de Mendizabala. «Son 5 km llanos por el centro de Vitoria, el circuito se ha pensado así para que sea accesible para todos», ha animado a quienes aún deseen inscribirse hasta mañana.

Se espera que 6.000 mujeres se enfunden la camiseta rosa en un gesto por la salud, la actividad deportiva y el apoyo a quienes padecen cánceres de mama o ginecológicos y a las víctimas de violencia de género. Todas las inscritas deben pasar por la Feria Sport Woman, que se celebrará en el Iradier Arena entre el viernes y el sábado, para recoger sus regalos y sus dorsales. «Esta carrera es una muestra del compromiso y la solidaridad que sentimos hacia las personas que sufren cáncer, el deporte y la solidaridad están en el ADN de los alaveses», ha afirmado la diputada de Euskera, Deporte y Cultura Igone Martínez de Luna.

Eva Mateos, corredora en tratamiento de cáncer de mama y madrina de la carrera, ha querido recordar a las participantes que cada una debe completar el recorrido a su ritmo, sin presiones. Hace dos meses se sometió a una mastectomía y el domingo espera completar el recorrido de 5 km. «El deporte es una ayuda dentro de las posibilidades de cada una, no todas podemos hacerlo igual, no pasa nada si un día damos cinco pasos y otro diez», ha recordado a todas las mujeres. La concejala de Cultura, Euskera y Deporte, Estíbaliz Canto, ha pedido a las alavesas que tiñan Vitoria «de ese color rosa tan especial que tiene una de nuestras carreras más queridas» y que lo hagan con el dorsal para colaborar con las organizaciones y causas amigas de la carrera en su lucha por las mujeres.

Récord de crema solar

La Carrera de la Mujer ha logrado donar un millón de euros a causas solidarias durante sus 15 años de andadura y en esta ocasión también quiere poner el foco en la importancia de protegerse frente al cáncer de piel. «Queremos batir el récord mundial de gente poniéndose crema a la vez, lo haremos antes del inicio de la carrera en Mendizabala», ha afirmado Fiz. Será suficiente con que cada participante se aplique la protección, ya que el récord actual lo consiguieron 1.800 personas en Estados Unidos. «Hay que dársela sí o sí, yo no empecé a dármela hasta que vi que perdía algo de piel y el dermatólogo me puso en tratamiento, pero no es necesario llegar a estos términos», reconoce el atleta vitoriano, muy comprometido con la carrera. «Ha conseguido poner a correr a gente como mi madre, que cumple 80 años el 15 de junio. No hace falta correr, basta con caminar y pasarlo bien», ha aplaudido.