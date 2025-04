Carmen Berasategui, la vitoriana que desata la poesía

Ramón Albertus Jueves, 10 de abril 2025, 00:10 Comenta Compartir

«¿Te anudas?». Así suele encabezar Carmen Berasategui (Vitoria, 1978) los mensajes con los que invita a participar a artistas en el programa de Nudo, el festival de poesía que fundó en Barcelona y cuya novena edición se celebró la semana pasada y por el que han pasado Corina Oproae, María Ángeles Pérez López, Manuel Marsol o Laura Sam. Este certamen más que consolidado en la ciudad condal ha ido ganando relevancia en la agenda cultural por idear una programación que va más allá del recital tradicional o de la presentación de libros.

«Siempre digo que celebramos la poesía en todas sus formas», afirma esta escritora, editoria y gestora cultural con una convicción de la que hace gala desde que lo creó en 2017. Una idea de su expansión lo dan los diferentes espacios en los que se ha celebrado su novena edición: Casa SEAT, un emblemático espacio de la marca en el paseo de Gracia; Inusual Project, en el Raval; el Centro Cívico Pati Llimona, la Biblioteca Mercè Rodoreda, BCN School of Creativity, la librería Animal Sospechoso, Claror Marítim, Utopia 46 y RAI.

«No deja de ser un festival privado con una mínima aportación pública, pero es que creo que la poesía es alimento», indica esta vitoriana. Antes de lanzarse a crear su propio festival, Berasategui había trabajado en gestión cultural, incluyendo una etapa en el prestigioso Hay Festival of Literature & Arts, con sede en Gales. Pero sobre todo se dedicaba a la edición médica. «Mi marido (ahora exmarido) me animó a dedicarme a lo que me hace feliz y decidí centrarlo todo en la poesía. Ahora la escribo, la programo y la edito», cuenta por teléfono con una pasión contagiosa. Por Nudo han pasado en sus diferentes ediciones artistas como Manuel Moranta; Ceferino Galán, creador del fanzine El Naufraguito; Yolanda Castaño; Simón Partal; Violeta Gil; Andrés Neuman, entre muchos otros. Esa balanza equilibrada con nombres potentes y propuestas con un sello único y más desconocidos es la marca de la casa. «¿Por qué no se puede mezclar poesía con techno?», lanza la cofundadora de la editorial La Trampa, junto a Jon Botas de Lorenzo. «Para todos los que leemos y escribimos, tener tu editorial y publicar lo que te da la gana es un sueño dorado», afirma. «Publicamos unos seis o siete libros al año y puedo jactarme de que somos los editores de Oliverio Girondo en España», dice.

Entre los planes de Berasategui se encuentra expandir el festival con programas satélites en otras ciudades. De hecho, este año llegó por primera vez a la isla de Gran Canaria entre el 23 al 26 de enero. Berasategui compagina esas tareas con la redacción de contenidos en la empresa Prodigioso Volcán. Autora de tres libros ('Donde planean los pájaros (2019)', 'Cosas asombrosas ocurrirán hoy' (2022) y 'La vida, si no es accidentada, para qué la quiero' (2024), solo uno de ellos ha sido presentado en su ciudad natal, Vitoria, en concreto en la librería Mara-Mara, una de las más queridas por los lectores locales. «Me fui a estudiar la carrera de Publicidad a Madrid en el 96. Vuelvo todos los veranos, pero mi actividad profesional se ha desarrollado fuera», señala una autora que todavía no es profeta en su tierra. «Me siento invisibilizada por el mundo cultural vasco», reconoce la firma de versos destellantes como ese en el que se lee «Y de pronto /los adultos no quieren ser adultos y los niños dejan de serlo antes de tiempo» ('La esperanza tiene nombre de árbol').