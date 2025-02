La carga en Foronda cae un 19%, la menor bajada de los grandes aeropuertos españoles

Saioa Echeazarra Miércoles, 13 de mayo 2020, 17:02 | Actualizado 19:42h. Comenta Compartir

La actividad carguera en el aeropuerto de Vitoria cayó un 19,5% el pasado mes de abril, tras contabilizar un total de 4.006 toneladas de mercancías. Así lo reflejan los datos publicados este miércoles por Aena, la sociedad que gestiona los aeropuertos españoles, que evidencian el batacazo en el número de viajeros que se registra en toda la red debido a la suspensión de la mayoría de vuelos por la crisis del coronavirus.

Vitoria, sin vuelos desde mediados de marzo, contabilizó de hecho apenas 26 pasajeros el último mes, con una caída del 99% respecto al mismo periodo de 2019. La actividad en la terminal podría reanudarse en verano, concretamente en el mes de julio, después de que Ryanair, que opera todos los enlaces regulares en Foronda, anunciara la reanudación de sus operaciones para ese plazo.

El movimiento de mercancías en la pista alavesa, sin embargo, experimentó la caída más amortiguada de las que registraron las grandes terminales cargueras nacionales. Mientras la base de la Llanada sufrió un descenso del 19,5%, las caídas fueron del 59% en Madrid (18.041 toneladas), 64,7% en Barcelona (4.924 toneladas) y 72,9% en Zaragoza (4.301 toneladas). Estas dos últimas terminales manipularon un volumen similar de mercancías al de Foronda.

En cuanto al número de operaciones, la pista de La Llanada sumó un total de 551 en abril, un 32,6% menos, si bien registró más aterrizajes y despegues que otros aeropuertos como Valencia (500 operaciones, 92% menos) o Bilbao, que con 248 operaciones se derrumbó en un 94,6%.

Caída amortiguada

Pese a esta nueva bajada en carga, que se suma al leve retroceso del 4,5% registrado en marzo, el aeropuerto alavés se sitúa como la cuarta infraestructura española que más mercancías mueve. El tráfico de no desciende tanto en Foronda debido a varias razones. «El descenso de carga en las bodegas de las aeronaves de pasaje no afecta al no contar con este tipo de operaciones en el pasado; las operaciones de UPS, Fedex y principalmente de DHL no se han visto reducidas ya que los productos y mercancías que transportan no están limitados; y también influye que se han recibido vuelos con material sanitario en operaciones regulares y en algunas chárter», argumentan desde VIA, sociedad para la promoción del aeropuerto de Vitoria.

Con motivo de la crisis sanitaria, Foronda ha recibido varias aernovaes cargueras con material sanitario para hospitales vascos y de otras comunidades. Al ser la única base H-24 de la zona norte, la terminal alavesa mantiene su pulso carguero con hasta 30 operaciones diarias, según datos de Aena. En ese sentido, en las instalaciones cargueras del aeropuerto vitoriano, DHL mantiene cerca de 20 vuelos diarios.