Cruce de Portal de Arriaga con Simón de Anda en el que una patrulla de la Policía Local detectó al ladrón. Blanca Casillo

Robos

Capturan al ladrón de una joyería en Vitoria al verle en un paso de peatones

Una patrulla de la Policía Local le reconoce en un cruce de Coronación. Trasladan al sospechoso, de 22 años, a la comisaría de Betoño al estar en «situación irregular»

David González

David González

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:14

La tarde del viernes, nueve días después de sustraer presuntamente de una joyería una cadena de oro y dos anillos con rubíes, valorados en «unos 5.000 euros» ... , el sospechoso de ese robo cruzó por un paso de peatones en Portal de Arriaga con Simón de Anda, en barrio de Coronación de Vitoria. Lo hizo delante de un coche patrulla de la Policía Local. La vestimenta, la fisonomía y los andares, idénticos a la grabación de seguridad del local, pusieron en guardia a los uniformados, parados en ese momento ante un semáforo en rojo.

