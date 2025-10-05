El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alejandro León, Íñigo Leonard y Javier Vivas de Bustos revisan una pieza de avión en las instalaciones de Egibide en Arriaga. Igor Aizpuru

La cantera de DHL despega

Los veinte primeros alumnos del novedoso grado de FP para reparación de aviones empiezan un camino de tres años antes de salir al mercado laboral

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:20

Comenta

Ha sido un culebrón de cuatro años, pero lo que comenzó como un rumor entre círculos privilegiados de Foronda es una realidad. Cuarenta millones mediante, ... el nuevo hangar de DHL se prepara para empezar las obras en Foronda con el objetivo de que entre en servicio a mediados de 2027. Pero mientras las palas aguardan a entrar por los aledaños de la pista de Foronda, en un pabellón de Arriaga, cerca de la planta de LEA que quedó envuelta en llamas en la Avenida del Zadorra, la cantera de la multinacional alemana ya ha despegado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vitoria se blinda para el mayor congreso de su historia con los hoteles llenos
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5 Aceitunas por casualidad
  6. 6 Dos heridos en una colisión entre tres vehículos en Arratzua-Ubarrundia
  7. 7

    El juez manda a prisión al mayor ladrón de ancianos en Vitoria
  8. 8

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  9. 9

    La UCO señala al primogénito de Ábalos como clave en la ocultación del dinero
  10. 10

    Vitoria se blinda para el mayor congreso de su historia con los hoteles llenos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La cantera de DHL despega

La cantera de DHL despega