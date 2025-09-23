El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los animales se introducen en tubos y son lanzados. E. C.

Las 'codornices bala' que han logrado frenar los ecologistas de Álava

Cancelan una tirada de estas aves, lanzadas desde un tubo, que iba a tener lugar en el coto de Txoriarte, en Santa Cruz del Fierro. Finalmente fue sustituida por tiro al plato

J. Casanova

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:22

La tirada de codornices por tubo consiste en meter los animales a presión en un cilindro -en ocasiones rompiendo sus alas o llegando a arrancar ... sus colas- y dispararlos con una máquina de resorte. Similar al sistema utilizado para entrenamientos de tenis, con la diferencia que en vez de pelotas son animales. Las aves salen propulsadas al aire y los participantes las abaten. El pasado sábado día 20, el coto Txoriarte, localizado en Santa Cruz del Fierro, al sur de Álava y limítrofe con La Rioja y Burgos, había programado esta actividad, pero no llegó a realizarla. Los propios organizadores decidieron suspenderla debido a las presiones y quejas de asociaciones ecologistas. En su lugar programaron una competición de tiro al plato.

