Las 'codornices bala' que han logrado frenar los ecologistas de Álava
Cancelan una tirada de estas aves, lanzadas desde un tubo, que iba a tener lugar en el coto de Txoriarte, en Santa Cruz del Fierro. Finalmente fue sustituida por tiro al plato
J. Casanova
Martes, 23 de septiembre 2025, 00:22
La tirada de codornices por tubo consiste en meter los animales a presión en un cilindro -en ocasiones rompiendo sus alas o llegando a arrancar ... sus colas- y dispararlos con una máquina de resorte. Similar al sistema utilizado para entrenamientos de tenis, con la diferencia que en vez de pelotas son animales. Las aves salen propulsadas al aire y los participantes las abaten. El pasado sábado día 20, el coto Txoriarte, localizado en Santa Cruz del Fierro, al sur de Álava y limítrofe con La Rioja y Burgos, había programado esta actividad, pero no llegó a realizarla. Los propios organizadores decidieron suspenderla debido a las presiones y quejas de asociaciones ecologistas. En su lugar programaron una competición de tiro al plato.
«Es una actividad absolutamente normal, se hacen muchas tiradas de codorniz, pichón y nunca ha pasado nada» explica José Ángel Zaldua, presidente de la Federación Guipuzcoana de Caza. «Está considerado como deporte, no caza», añade el directivo. «El año pasado, dos asociaciones, vamos a llamarlos ecologistas o animalistas, denunciaron algunas de las actividades. El tema fue a la Fiscalía Medioambiental, y la ésta se pronunció en favor de que era una actividad absolutamente legal, y no había nada que alegar».
Mediante el 'cañón' el animal puede salir disparado a velocidades de entre 30 y 200 kilómetros por hora con el objetivo de ser abatidas por los tiradores. En ocasiones, debido al aturdimiento causado por la presión o la rotura de las alas, difícilmente vuelan y caen a plomo o giran sobre su eje. De hecho, existe una variante sin sacrificar animales animal. Son las tiradas de hélice, que se asemejan al vuelo de un pájaro debido a que tiene un vuelo más impredecible.
La actividad anunciada para el sábado por el coto Txoriarte fue notificada al Seprona de Miranda y derivada al cuerpo de Miñones de Álava. Sin embargo, su intervención no fue necesaria debido a la cancelación voluntaria de los propios organizadores.
Sanción de 3.000 euros
Este problema no es nuevo. Hace 11 años, en Andalucía se sancionó por valor de 3.000 euros a una organización por competiciones ilegales de tiro de codornices a máquina. Una actividad a la que incluso muchos cazadores se han opuesto. Del mismo modo, fuera de la propia actividad, existe una gran crítica al método de transporte de los animales. Hacinadas en cajas, las aves se pican unas a otras causándose lesiones.
