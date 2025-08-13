El calor sofocante vuelve a instalarse en Álava desde este jueves Las máximas en el territorio volverán a situarse por encima de los 35 grados y el aviso amarillo por altas temperaturas se extenderá durante todo el fin de semana

Iñigo Miñón Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:56 Comenta Compartir

Una pequeña tregua meteorológica. Muy pequeña. Apenas un día de oasis climático antes de volver a sumergirse en el calor sofocante de las jornadas anteriores. Después de respirar un poco durante la jornada del miércoles, Álava vuelve a la alerta amarilla por altas temperaturas este jueves. «Persistentes en la zona central» del territorio, avisa Euskalmet, que alarga ese aviso amarillo desde las 00:00 hasta las 23:59 horas.

Con temperaturas máximas que pueden alcanzar los 35 grados en Vitoria y que se pueden ir hasta los 39 en Laguardia. No se llegará, eso sí, a los 44 que marcó Llodio el martes, récord en todo Euskadi.

Las máximas en el territorio se quedaron ayer ligeramente por encima de los 34 grados (Espejo marcó el tope, con 34,2), diez menos que en la jornada precedente en la que Llodio marcó la máxima del año con 44. Un respiro con mucha nubosidad y alguna pequeña precipitación, previo a un nuevo azote térmico.Hoy, el sol será de nuevo el protagonista y las máximas subirán hasta alcanzar los 35-36 grados. Pero será solo el aperitivo de cara a la jornada de mañana, cuando la Agencia Estatal de Meteorología ha activado ya una alerta amarilla por altas temperaturas en el territorio. De nuevo, y durante todo el fin de semana, se pueden alcanzar los 40 grados y la ola de calor no remitirá hasta el martes.

Las máximas en el territorio se han quedado este miércoles ligeramente por encima de los 34 grados (Espejo ha marcado el tope, con 34,2). Un paréntesis de nubosidad y alguna pequeña precipitación, previo a un nuevo azote térmico. Este jueves el sol será de nuevo el protagonista y las máximas volverán a escalar.

Pero será solo el aperitivo de cara a la jornada del viernes, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado ya otra alerta amarilla por altas temperaturas en el territorio. De nuevo, y durante todo el fin de semana, se pueden alcanzar los 40 grados y el pronóstico dice que la ola de calor no remitirá hasta el martes.