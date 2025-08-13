El calor da un respiro en Álava para volver a valores máximos el fin de semana

Después de una intensa jornada de calor, Álava toma un «descanso relativo» y se adentra en alerta amarilla de temperaturas altas persistentes, advierte Santiago Gaztelumendi, ... director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. Los termómetros descenderán hasta los 33 grados de máxima –seis menos que ayer– en Vitoria, «con dos de diferencia arriba o abajo en algunos puntos», explica. En todo caso, no se alcanzarán los 42,9 registrados ayer en Llodio –récord de Euskadi este verano–. Este respiro será breve porque para el sábado el territorio volverá a convertirse en una sartén. Ahora mismo se prevén unos 39 grados de máxima para esa jornada.

Estas noches han sido especialmente complicadas debido al viento sur. Hoy llegarán a los 17 y 18 grados, lejos de los 25 del lunes que hicieron que conciliar el sueño resultara complicado. El viernes, la situación volverá a empeorar y «es posible que tengamos otros 2-3 días de fuerte calor», avisa. La alerta adquirirá el color naranja, como durante el domingo, lunes y ayer.

Todos estos registros que se están dando este verano no difieren en exceso de los últimos periodos estivales, aunque sea mucho más cálidos que hace unas décadas. «Es la nueva normalidad». Gaztelumendi recuerda que «venimos de un junio muy cálido, si no el más cálido hasta la fecha. Julio lo libramos un poco, pero este agosto será duro, en un verano que apunta como muy caluroso. Habrá que esperar a tener los registros completos», dice Gaztelumendi. Reconoce que cuesta discernir entre «lo normal y lo no normal» debido a la preocupante tendencia ascendente de los últimos años. El 'culpable' de la presente ola de calor es «una masa de aire muy cálido en la Península Ibérica y la primera en sufrir las consecuencias siempre es la parte más sur de Euskadi».

Nueve personas trasladadas

El Servicio de Emergencias de Osakidetza atendió ayer a diez personas –nueve fueron trasladadas en ambulancias al hospital o a centros de salud– en Euskadi, dos de ellas en Álava. Se ruega así que se sigan las recomendaciones sanitarias, como hidratarse o eludir la exposición solar en las horas centrales del día, para evitar para evitar afecciones a la salud. Con especial mención a la población de riesgo, niños y personas mayores, especialmente.