Un hombre se refresca con una fuente ante la ola de calor. Jesús Andrade

El calor da un respiro en Álava para volver a valores máximos el fin de semana

Vitoria marcará hoy los 33 grados mientras que Llodio bate de nuevo el récord del año con 42,9

Jon Casanova

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:08

Después de una intensa jornada de calor, Álava toma un «descanso relativo» y se adentra en alerta amarilla de temperaturas altas persistentes, advierte Santiago Gaztelumendi, ... director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. Los termómetros descenderán hasta los 33 grados de máxima –seis menos que ayer– en Vitoria, «con dos de diferencia arriba o abajo en algunos puntos», explica. En todo caso, no se alcanzarán los 42,9 registrados ayer en Llodio –récord de Euskadi este verano–. Este respiro será breve porque para el sábado el territorio volverá a convertirse en una sartén. Ahora mismo se prevén unos 39 grados de máxima para esa jornada.

