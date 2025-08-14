La calle Dato mejorará su iluminación con 52 nuevos puntos de luz El Ayuntamiento de Vitoria comenzará este lunes las obras, que se desarrollarán por tramos. Se incorporan 35 nuevas luminarias y 17 de las actuales farolas dobles se modificarán

Nuria Nuño Jueves, 14 de agosto 2025, 10:06 | Actualizado 10:28h.

Vitoria aprovecha los meses de verano, con mejor climatología y menos actividad laboral y escolar, para intentar dar un acelerón a los trabajos de mejora y mantenimiento de las calles de los diferentes barrios de la capital alavesa. Y también del centro de la ciudad que, tras las fiestas de La Blanca, se somete a una intensa limpieza y a diversas intervenciones. Es lo que ocurrirá a partir de este lunes, 18 de agosto, jornada en la que el Ayuntamiento tiene previsto comenzar las obras de mejora de la iluminación de Dato. Esta actuación tiene como objetivo «reforzar la calidad del espacio público y mejorar la experiencia de vecinos y vecinas, comerciantes, hosteleros y peatones en una de las calles más emblemáticas de la ciudad», destaca el Consistorio.

Los trabajos arrancarán por el tramo más cercano a Postas. Se desarrollarán de forma «escalonada», organizados en ocho tramos consecutivos. Esta dinámica busca «minimizar el impacto en la actividad diaria» del entorno. «Vamos a intervenir por tramos para que la calle no esté completamente cerrada durante toda la obra. Así reduciremos al mínimo los inconvenientes para la actividad comercial, la hostelería, la carga y descarga o la circulación en los cruces con General Álava, Florida y Manuel Iradier», detalla Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público y Barrios.

Esta intervención contempla la incorporación de 35 nuevas luminarias, que se suman a las ya existentes. Se instalarán columnas modelo Fernando VII, manteniendo la estética actual, pero con un «diseño renovado»: un solo farol por punto de luz, frente al modelo doble utilizado hasta ahora. Además, las 17 farolas dobles actuales serán modificadas para adaptarlas al nuevo formato; lo que supondrá pasar de 34 faroles en 17 puntos dobles, a un total de 52 faroles en 52 puntos de luz individuales.

Esta redistribución permitirá una «mejor uniformidad y niveles más altos de iluminancia». Se eliminarán «zonas con sombra» y se mejorará la visibildiad general en toda la calle Dato. Para ello, será necesaria también la ejecución de una nueva canalización eléctrica subterránea que permita alimentar los nuevos puntos de luz. «Queremos que quienes caminan y transitan por esta calle tan significativa para Vitoria-Gasteiz lo hagan con mayor seguridad y comodidad. La nueva iluminación aportará más claridad, reducirá zonas en sombra y hará más agradable y seguro el tránsito, especialmente en horario nocturno», explica Artolazabal.

Tres meses y medio

Cada uno de los ocho tramos será objeto de intervención entre 12 y 15 días, lo que sitúa el plazo total estimado de ejecución en torno a los tres meses y medio. Si no surgen imprevistos, la previsión es que los trabajos estén finalizados a principios de diciembre, con la mayor parte de la calle Dato renovada a finales de octubre o comienzos de noviembre. «Sabemos que cualquier intervención en el espacio público genera molestias, y agradecemos de antemano la colaboración de vecinos, comerciantes y ciudadanía en general. El resultado final merecerá la pena y contribuirá a hacer de la calle Dato un espacio más atractivo, seguro y funcional», apostilla la edil jeltzale.