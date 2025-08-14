La pérgola fotovoltaica de Abetxuko toma forma en la Plaza Mayor

A. A. Jueves, 14 de agosto 2025, 16:03 Comenta Compartir

La Plaza Mayor de Abetxuko se encuentra parcialmente ocupada por las tareas de instalación de una pérgola fotovoltaica. El montaje comenzó en junio y no finalizará has inicios del año que viene, pero con él el barrio ganará una zona lúdica, cubierta, con iluminación solar y que dispondrá de un escenario permanente. La actuación es una de las propuestas recogidas en el programa de presupuestos participativos 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz'.

Los vecinos, a través de la asociación Uribe Nogales, querían para esta transitada zona del barrio un lugar a cubierto que pudiese dar cabida a múltiples usos durante todo el año; protegido en invierno y verano para actividades al aire libre. Así se lograría también dinamizar la plaza y convertirla en un punto de encuentro.

El proyecto fue adjudicado en noviembre a la empresa Ekoargi con un presupuesto de 409.179 euros, de los que parte sufragará la Unión Europea gracias a los fondos Next Generation. La instalación de la pérgola empezó en junio. La estructura cubrirá una superficie de 606 metros cuadrados con placas fotovoltaicas en su cubierta que alimentarán un sistema de iluminación interior con tecnología led.

«Este proyecto es un claro ejemplo de regeneración urbana con perspectiva vecinal para diseñar un espacio útil, accesible y sostenible. Una infraestructura que protege del sol o la lluvia, pero que sobre todo da vida al entorno», señaló en la presentación Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público y Barrios.

Por su parte, Borja Rodríguez, concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Medio Ambiente, destacó que el nuevo elemento «va a ser un doblemente útil para Abetxuko. Por un lado, cambiará la fisonomía de la Plaza Mayor, reactivando la vida comunitaria en el barrio. Por otro lado, su instalación va a permitir aumentar la cuota de instalaciones de renovables que suministran energía eléctrica a distintos edificios del Ayuntamiento». Asimismo, la concejala de Gobierno Abierto, Miren Fernández de Landa, subrayó que «una de las mayores fortalezas de 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz' es precisamente que las ideas de los barrios se hacen realidad. Esta pérgola genera calidad de vida en el barrio», remató.