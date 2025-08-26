Cae una banda afincada en Álava por robar 2.000 metros de cable de cobre en el peaje de la AP-1 en Burgos

La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial a tres personas, dos hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 36 y ... los 56 años, acusados de participar, en distinto grado, en el robo de cable de cobre en un tramo de la autopista AP-1 a la altura del kilómetro 66,5, cerca de Miranda de Ebro (Burgos). La operación, bautizada como 'Kobrea-Stone', ha permitido desarticular a este grupo organizado, afincado en Álava, que supuestamente se trasladaba para actuar en la provincia vecina, donde habría actuado en dos ocasiones en el antiguo peaje de esta autopista. Se les acusa de dos delitos de hurto de más de dos mil metros de cable de cobre.

En el primero de los hechos, fueron sustraídos 1.832 metros de cable, valorados en unos 5.400 euros. Pocos días después, los ladrones volvieron a actuar en la misma zona. Entonces, se apoderaron de otros 290 metros, valorados en 1.624 euros. En vista de los hechos, los agentes del Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos iniciaron una investigación. «Las similitudes en las fechas, el método empleado y la precisión en la ejecución señalaban hacia un mismo grupo responsable de ambas sustracciones», detalla el Ministerio del Interior.

Al parecer, el 'modus operandi' seguía un patrón meticuloso: los autores seleccionaban «tramos de tendido eléctrico en zonas de difícil vigilancia, actuaban de madrugada y empleaban herramientas especializadas para el corte y la extracción rápida del cobre, evitando así ser detectados».

La investigación se extendió durante semanas y reveló que los autores tenían su base en el territorio de Álava, desde donde «se desplazaban para cometer los hurtos en la vecina Burgos y a la que regresaban una vez consumado el hecho delictivo», detalla la Guardia Civil. Esta movilidad, unida a su «conocida experiencia en delitos contra el patrimonio», exigió un «minucioso trabajo de coordinación interprovincial», que culminó con la identificación, localización y puesta a disposición judicial de dos varones y una mujer por su implicación en los hechos

Con esta actuación se considera desarticulado el grupo delictivo, por lo que la Guardia Civil considera que así se evita «la continuidad de los robos en la zona» y se garantiza «la seguridad de las instalaciones». Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Miranda de Ebro.