El material robado está valorado en más de 7.000 euros. Guardia Civil
Operación 'Kobrea Stone'

Cae una banda afincada en Álava por robar 2.000 metros de cable de cobre en el peaje de la AP-1 en Burgos

La Guardia Civil ha arrestado a tres personas como presuntas autoras, en distinto grado, de dos delitos de hurto de más

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Martes, 26 de agosto 2025, 15:13

La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial a tres personas, dos hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 36 y ... los 56 años, acusados de participar, en distinto grado, en el robo de cable de cobre en un tramo de la autopista AP-1 a la altura del kilómetro 66,5, cerca de Miranda de Ebro (Burgos). La operación, bautizada como 'Kobrea-Stone', ha permitido desarticular a este grupo organizado, afincado en Álava, que supuestamente se trasladaba para actuar en la provincia vecina, donde habría actuado en dos ocasiones en el antiguo peaje de esta autopista. Se les acusa de dos delitos de hurto de más de dos mil metros de cable de cobre.

